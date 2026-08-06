Roma, la segunda camiseta con la inscripción "Roma llamó"

El diseño de la camiseta destaca por un fondo blanco cálido con una franja de la Roma en el pecho, continúa la descripción en los canales oficiales de la Roma. Al centro de la franja, en contraste, un antiguo escudo del club introducido en 1938 y utilizado con algunas variantes, exclusivamente en este diseño de camiseta, hasta la temporada 1946/1947. Entre este motivo clásico y el cuello se sitúa el trefoil de adidas en rojo. En la parte trasera del cuello, "ROMA CHIAMÒ" embellece el diseño al evocar el himno de Campo Testaccio, un símbolo tangible del vínculo indisoluble entre el equipo, su historia y sus aficionados.



