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Manu Kone RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Roma, la convocatoria para Turín: la decisión sobre Manu Koné

Roma
M. Kone
Serie A

La lista de convocados de la Roma para la visita a Turín

Gian Piero Gasperini ha dado a conocer la lista de convocados para el Torino-Roma, partido correspondiente a la jornada 4 de la Serie A. A continuación, los jugadores a disposición del técnico. Entre los futbolistas que viajan a Turín, de cara al partido de mañana, también está Manu Konè, que había sufrido una ligera sobrecarga muscular en el encuentro del jueves de la Champions League, empatado 1-1 en casa del Fenerbahce.

  • LA LISTA

    Porteros: Svilar, De Marzi, Gollini


    Defensas: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi


    Centrocampistas: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora


    Delanteros: Castro, Malen, Soulé, Dybala


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