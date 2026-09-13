Gian Piero Gasperini ha dado a conocer la lista de convocados para el Torino-Roma, partido correspondiente a la jornada 4 de la Serie A. A continuación, los jugadores a disposición del técnico. Entre los futbolistas que viajan a Turín, de cara al partido de mañana, también está Manu Konè, que había sufrido una ligera sobrecarga muscular en el encuentro del jueves de la Champions League, empatado 1-1 en casa del Fenerbahce.
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Roma, la convocatoria para Turín: la decisión sobre Manu Koné
LA LISTA
Porteros: Svilar, De Marzi, Gollini
Defensas: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampistas: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora
Delanteros: Castro, Malen, Soulé, Dybala
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