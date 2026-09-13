Uno de los principales focos de la conversación giró en torno a la transición de Tel entre distintos roles y a sus responsabilidades específicas cuando juega por dentro. De Zerbi se mostró especialmente contundente sobre la posición del jugador de 21 años con respecto a la portería y a los otros futbolistas creativos de la alineación del Tottenham. «La posición corporal de un delantero. El delantero puede jugar con el hombro orientado hacia la portería. Si estamos jugando con (James) Maddison, (Mohammed) Kudus y Savio, tiene que jugar como delantero, y el delantero tiene que mirar a la portería, ¿no?», comentó el técnico.

De Zerbi profundizó además en situaciones concretas de partido en las que consideró que a Tel le había faltado el instinto necesario para aprovechar los servicios desde las bandas. El italiano señaló oportunidades perdidas para atacar balones al área y subrayó que Tel necesita recuperar los hábitos que adquirió al principio de su carrera. «O en el centro de Robertson. Tiene que quedarse dentro porque empezó (su carrera) como delantero. Ahora está jugando como extremo, pero empezó su carrera como delantero», añadió De Zerbi.