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Hussein Hamdy

Traducido por

¿Riesgo o confianza? Flick abre la puerta a las sorpresas para suplir a Lewandowski

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El mercado se resiste al Barcelona

El Barcelona se encuentra ante un dilema ofensivo poco habitual con la proximidad del inicio de la nueva temporada, después de que la posición de delantero centro puro se haya convertido en uno de los mayores signos de interrogación dentro del conjunto catalán, ante la salida de Robert Lewandowski y la no continuidad de Marcus Rashford, coincidiendo con la inminente marcha de Ferran Torres del club rumbo al Paris Saint-Germain.

Lewandowski abandonó el Barcelona nada más finalizar su contrato, con lo que el equipo perdió una de sus armas ofensivas más destacadas y con mayor garantía de gol, mientras que el club no logró renovar la cesión de Rashford ni alcanzar un acuerdo con el Manchester United para adquirir su contrato, lo que agravó la dificultad de la situación antes del comienzo de la temporada.

Y los golpes no se detuvieron ahí, ya que Ferran Torres, quien desempeñó el papel de suplente de Lewandowski en las últimas temporadas, insiste en marcharse del Barcelona y vivir una nueva experiencia en el Paris Saint-Germain, en medio del avance de las negociaciones entre ambos clubes y con la operación llegando a sus últimos metros.

  • barcelona(C)Getty Images

    Un comienzo lleno de riesgos

    El Barcelona se enfrenta a la amenaza de comenzar la nueva temporada sin un delantero puro del tipo en el que solía apoyarse en los últimos años, un escenario que coloca al técnico Hansi Flick ante una prueba táctica sumamente difícil, sobre todo porque su éxito anterior con el Bayern de Múnich y el Barcelona estuvo ligado principalmente a la presencia de una máquina goleadora capaz de convertir la superioridad y el dominio del equipo en goles.

    Lewandowski fue una de las claves más importantes del éxito de Flick con el Bayern de Múnich, antes de que la historia se repitiera en el Barcelona, donde el técnico alemán contó con un delantero capaz de aprovechar las medias ocasiones, finalizar los ataques y dar al equipo un peso constante dentro del área.

    De ahí la gravedad de la situación actual, pues el Barcelona no afronta simplemente una carencia numérica en la posición de delantero puro, sino que podría perder el arma que otorgaba a la maquinaria ofensiva de Flick su forma definitiva.

    Por ello, comenzar la temporada sin un delantero letal capaz de marcar goles con regularidad parece un auténtico riesgo, incluso si el técnico alemán posee la capacidad de idear soluciones tácticas diferentes.

    • Anuncios
  • Julian AlvarezGetty Images

    Un mercado complicado

    El Barcelona ha apostado prácticamente todas sus cartas por el fichaje de Julián Álvarez, al considerarlo la solución ideal para cubrir el vacío previsto en la posición de delantero centro puro. Sin embargo, el camino de la operación parece muy complicado desde el principio, ante la falta de voluntad del Atlético de Madrid de negociar con el Barcelona la venta del jugador.

    Y pese a la insistencia de Álvarez en trasladarse al Spotify Camp Nou, el deseo del jugador por sí solo no parece suficiente para abrir la puerta a la operación, sobre todo porque el Atlético de Madrid no tiene previsto renunciar fácilmente a uno de sus elementos ofensivos más importantes.

    Las cosas se complicaron aún más por culpa del Real Madrid, que entró en la puja al comienzo del verano y envió una oferta de 150 millones de euros por el fichaje de Álvarez, lo que elevó el techo de las expectativas económicas en torno al jugador e hizo que el Atlético se aferrara todavía más a obtener una cifra descomunal a cambio de aceptar su salida.

    Para el Barcelona, la ecuación de los 150 millones de euros parece casi imposible, ya que resulta muy difícil imaginar que la dirección catalana acepte pagar esa cantidad para cerrar una sola operación, especialmente ante las complicaciones económicas que afronta el club y su necesidad de manejar con cautela el capítulo de los fichajes.

    Así, el Barcelona se encuentra ante una ecuación difícil: el jugador quiere marcharse, pero su club no quiere negociar, y su precio potencial supera las capacidades que parecen estar al alcance de la dirección catalana. Entre estas partes, la posición de delantero centro puro sigue sin una solución clara hasta el momento.

    Y no parece que Deco, director deportivo del Barcelona, disponga de una alternativa clara y directa en caso de que la operación de Álvarez fracase. Es cierto que la prensa ha vinculado al club catalán con el fichaje de Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, pero estas informaciones parecen estar más cerca de los rumores que de un proyecto de fichaje real, sobre todo porque el jugador es considerado uno de los intocables dentro del club italiano.

    Y con las opciones cada vez más reducidas, Flick podría verse obligado a recurrir a soluciones poco habituales, en lugar de esperar la llegada de un nuevo delantero centro puro antes del inicio de la temporada.

  • imago-sport-1080801803.jpgIPA Sport

    ¿Quién sirve para el rol de falso nueve?

    Hansi Flick ya ofreció en su día una solución táctica llamativa durante su etapa en el Barcelona, cuando otorgó a Raphinha un rol con más libertad por la banda izquierda, un cambio que ayudó a abrir espacios para que Lamine Yamal brillara por el costado derecho.

    Y la pregunta ahora es: ¿dará el técnico alemán un nuevo paso, aún más atrevido, llevando a Raphinha a la posición de falso nueve para aprovechar sus cualidades ofensivas de cara a portería, además de sus importantes virtudes en la presión sobre los defensores?

    Raphinha posee las condiciones que le ayudarían a desempeñar este rol, pues es un jugador dotado de un movimiento constante y capacidad de presión, y cuenta además con una clara pegada de cara a portería, algo que podría permitir a Flick utilizarlo como un delantero móvil en lugar de depender de un ariete tradicional dentro del área.

    La lógica de este escenario aumenta con la incorporación al Barcelona de Anthony Gordon para jugar en la posición de extremo izquierdo, lo que ofrece a Flick una nueva opción en la banda que Raphinha ocupó durante el último periodo.

    Por tanto, llevar a Raphinha al interior no significaría necesariamente que el equipo perdiera un elemento importante en el extremo izquierdo, especialmente si Gordon demuestra su capacidad para ocupar esa posición y dotar al engranaje ofensivo de la velocidad y la profundidad requeridas.

    También aparece el nombre de Karim Adeyemi como otra opción que podría entrar en los cálculos de Flick en este escenario, sobre todo porque el jugador procedente del Borussia Dortmund puede actuar como falso nueve, además de su capacidad para ocupar las posiciones de extremo izquierdo y derecho.

    Pero el problema para Adeyemi radica en la competencia por las posiciones de extremo, ya que le resultará difícil asegurarse un puesto en el once de forma continua si se le clasifica como extremo. Por ello, utilizarlo en la posición de falso nueve se convierte en una opción lógica que podría darle una mayor oportunidad de entrar en los cálculos del once titular.

    Esta solución podría pasar de ser un simple experimento temporal a una opción real si el Barcelona fracasa en la incorporación de un delantero puro, sobre todo porque Flick ya ha demostrado antes su capacidad para reubicar a los jugadores según las necesidades de su sistema, y no necesariamente según sus posiciones originales.
    Y no se puede descartar al recién llegado Anthony Gordon de la opción del falso nueve, especialmente porque ya desempeñó ese mismo rol con el Newcastle en la Premier League.

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  • imago-sport-1080799571.jpgGribaudi/ImagePhoto

    Apuesta árabe

    En medio de todas estas complicaciones, destaca el nombre del delantero egipcio Hamza Abdelkarim como uno de los posibles beneficiados de la crisis del Barcelona en la posición de ariete, después de que el jugador se incorporara al primer equipo durante la pretemporada, y Hans Flick sigue empeñado en mantenerlo con el grupo pocos días antes de disputar el Trofeo Joan Gamper.

    La decisión de Flick llegó tras el brillante rendimiento de Hamza Abdelkarim en los partidos amistosos, dándole al jugador egipcio una oportunidad real de continuar trabajando con el primer equipo, en un momento en el que el Barcelona busca una solución a la crisis del delantero puro.

    Para Hamza, la crisis que atraviesa el Barcelona podría convertirse en una oportunidad excepcional, después de haberse encontrado dentro de los planes del técnico alemán en un momento inesperado, y con el inicio de la temporada cada vez más cerca, el jugador egipcio podría convertirse en una de las nuevas apuestas de Flick.

    Resulta difícil, por supuesto, imaginar que Hamza Abdelkarim comience la temporada como el delantero titular del Barcelona, dada la magnitud de la responsabilidad que exige esta posición dentro de un equipo que compite por todos los títulos, pero la posibilidad de que aparezca como una opción desde el banquillo parece muy factible.

    Flick podría recurrir a Hamza en los partidos complicados en los que el Barcelona necesite un delantero puro capaz de manejar los balones aéreos y aprovechar los centros, un aspecto que podría darle al jugador egipcio una ventaja especial ante la ausencia de otro jugador dentro del grupo de Flick con capacidades similares en esta faceta.

    Y aquí, la falta de una solución disponible en el mercado de fichajes podría transformarse, de una crisis para el Barcelona, en una oportunidad para Hamza Abdelkarim.

    Cuanto más se complique el fichaje de Álvarez, y cuanto más se aleje el club de la contratación de un nuevo delantero puro, mayor será la probabilidad de que Flick se vea obligado a aprovechar los elementos ya presentes dentro del equipo.

    Esto no significa que el Barcelona haya decidido apostar por Hamza como delantero titular, ni que el jugador se haya convertido en la solución definitiva para el problema del equipo, pero el hecho de que el técnico alemán siga otorgándole confianza durante la pretemporada confirma que la puerta no se le ha cerrado.

    Además, la naturaleza de los partidos en los que el Barcelona podría necesitar un delantero puro capaz de manejar los balones cruzados le brinda a Hamza una oportunidad distinta a la del resto de opciones disponibles, ya que, mientras Raphinha o Ademi pueden desempeñar el rol de falso nueve, el delantero egipcio puede ofrecer una solución más tradicional dentro del área.

    De este modo, Flick podría encontrarse ante un sistema ofensivo basado en la variedad en lugar de contar con un ariete fijo, con la posibilidad de utilizar a Raphinha o Ademi como falso nueve en algunos partidos, y de recurrir a Hamza Abdelkarim cuando el encuentro requiera la presencia de un delantero puro capaz de aprovechar los centros y el juego aéreo.

  • flickGetty Images

    ¿Puede el Barcelona sostener esta apuesta durante toda la temporada?

    La solución táctica podría funcionar en algunos partidos, y la aparición de Hamza Abdelkarim podría dar al equipo un plus inesperado, pero apoyarse en un conjunto de soluciones alternativas no compensa con facilidad la presencia de un delantero del calibre de Lewandowski, sobre todo cuando el propio sistema de Flick ha demostrado históricamente lo mucho que se beneficia de contar con una máquina goleadora en punta.

    Por eso, el Barcelona se encuentra ante dos opciones contradictorias: seguir presionando en el mercado en busca de un delantero puro capaz de liderar la línea de ataque, o confiar en las soluciones tácticas de Flick y dar a los elementos actuales la oportunidad de suplir el vacío.

    Y ante la dificultad de la operación por Álvarez y la ausencia de un recambio claro hasta el momento, es posible que al Barcelona no le quede más remedio que embarcarse en una nueva aventura, en la que Raphinha, Ademi y Hamza Abdelkarim sean partes de una solución colectiva a un problema en una posición ligada durante años al nombre de Lewandowski.

    Este escenario podría ser un gran riesgo, o convertirse, por el contrario, en una nueva prueba de la capacidad de Flick para crear soluciones desde dentro de su propio equipo. Entre ambas posibilidades, el inicio de temporada será la verdadera prueba de hasta qué punto el Barcelona es capaz de compensar una máquina goleadora en torno a la cual el técnico alemán ha acostumbrado a construir sus éxitos.