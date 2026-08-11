¿Riesgo o confianza? Flick abre la puerta a las sorpresas para suplir a Lewandowski

En medio de todas estas complicaciones, destaca el nombre del delantero egipcio Hamza Abdelkarim como uno de los posibles beneficiados de la crisis del Barcelona en la posición de ariete, después de que el jugador se incorporara al primer equipo durante la pretemporada, y Hans Flick sigue empeñado en mantenerlo con el grupo pocos días antes de disputar el Trofeo Joan Gamper.
La decisión de Flick llegó tras el brillante rendimiento de Hamza Abdelkarim en los partidos amistosos, dándole al jugador egipcio una oportunidad real de continuar trabajando con el primer equipo, en un momento en el que el Barcelona busca una solución a la crisis del delantero puro.
Para Hamza, la crisis que atraviesa el Barcelona podría convertirse en una oportunidad excepcional, después de haberse encontrado dentro de los planes del técnico alemán en un momento inesperado, y con el inicio de la temporada cada vez más cerca, el jugador egipcio podría convertirse en una de las nuevas apuestas de Flick.
Resulta difícil, por supuesto, imaginar que Hamza Abdelkarim comience la temporada como el delantero titular del Barcelona, dada la magnitud de la responsabilidad que exige esta posición dentro de un equipo que compite por todos los títulos, pero la posibilidad de que aparezca como una opción desde el banquillo parece muy factible.
Flick podría recurrir a Hamza en los partidos complicados en los que el Barcelona necesite un delantero puro capaz de manejar los balones aéreos y aprovechar los centros, un aspecto que podría darle al jugador egipcio una ventaja especial ante la ausencia de otro jugador dentro del grupo de Flick con capacidades similares en esta faceta.
Y aquí, la falta de una solución disponible en el mercado de fichajes podría transformarse, de una crisis para el Barcelona, en una oportunidad para Hamza Abdelkarim.
Cuanto más se complique el fichaje de Álvarez, y cuanto más se aleje el club de la contratación de un nuevo delantero puro, mayor será la probabilidad de que Flick se vea obligado a aprovechar los elementos ya presentes dentro del equipo.
Esto no significa que el Barcelona haya decidido apostar por Hamza como delantero titular, ni que el jugador se haya convertido en la solución definitiva para el problema del equipo, pero el hecho de que el técnico alemán siga otorgándole confianza durante la pretemporada confirma que la puerta no se le ha cerrado.
Además, la naturaleza de los partidos en los que el Barcelona podría necesitar un delantero puro capaz de manejar los balones cruzados le brinda a Hamza una oportunidad distinta a la del resto de opciones disponibles, ya que, mientras Raphinha o Ademi pueden desempeñar el rol de falso nueve, el delantero egipcio puede ofrecer una solución más tradicional dentro del área.
De este modo, Flick podría encontrarse ante un sistema ofensivo basado en la variedad en lugar de contar con un ariete fijo, con la posibilidad de utilizar a Raphinha o Ademi como falso nueve en algunos partidos, y de recurrir a Hamza Abdelkarim cuando el encuentro requiera la presencia de un delantero puro capaz de aprovechar los centros y el juego aéreo.