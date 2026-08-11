¿Riesgo o confianza? Flick abre la puerta a las sorpresas para suplir a Lewandowski

El Barcelona ha apostado prácticamente todas sus cartas por el fichaje de Julián Álvarez, al considerarlo la solución ideal para cubrir el vacío previsto en la posición de delantero centro puro. Sin embargo, el camino de la operación parece muy complicado desde el principio, ante la falta de voluntad del Atlético de Madrid de negociar con el Barcelona la venta del jugador.

Y pese a la insistencia de Álvarez en trasladarse al Spotify Camp Nou, el deseo del jugador por sí solo no parece suficiente para abrir la puerta a la operación, sobre todo porque el Atlético de Madrid no tiene previsto renunciar fácilmente a uno de sus elementos ofensivos más importantes.

Las cosas se complicaron aún más por culpa del Real Madrid, que entró en la puja al comienzo del verano y envió una oferta de 150 millones de euros por el fichaje de Álvarez, lo que elevó el techo de las expectativas económicas en torno al jugador e hizo que el Atlético se aferrara todavía más a obtener una cifra descomunal a cambio de aceptar su salida.

Para el Barcelona, la ecuación de los 150 millones de euros parece casi imposible, ya que resulta muy difícil imaginar que la dirección catalana acepte pagar esa cantidad para cerrar una sola operación, especialmente ante las complicaciones económicas que afronta el club y su necesidad de manejar con cautela el capítulo de los fichajes.

Así, el Barcelona se encuentra ante una ecuación difícil: el jugador quiere marcharse, pero su club no quiere negociar, y su precio potencial supera las capacidades que parecen estar al alcance de la dirección catalana. Entre estas partes, la posición de delantero centro puro sigue sin una solución clara hasta el momento.

Y no parece que Deco, director deportivo del Barcelona, disponga de una alternativa clara y directa en caso de que la operación de Álvarez fracase. Es cierto que la prensa ha vinculado al club catalán con el fichaje de Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, pero estas informaciones parecen estar más cerca de los rumores que de un proyecto de fichaje real, sobre todo porque el jugador es considerado uno de los intocables dentro del club italiano.

Y con las opciones cada vez más reducidas, Flick podría verse obligado a recurrir a soluciones poco habituales, en lugar de esperar la llegada de un nuevo delantero centro puro antes del inicio de la temporada.