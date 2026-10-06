El PSG anunciará de forma espectacular la ubicación de su futuro estadio en las próximas semanas tras una reunión definitiva con tres ciudades candidatas. Anunciado por primera vez hace cuatro años, el proyecto de un nuevo gran estadio entra por fin en una fase decisiva. Según informa Le Parisien, el veredicto definitivo sobre este enorme proyecto de infraestructuras está ya muy cerca.

El club de la capital tiene toda la intención de anunciar su elección final al término de esta esperadísima reunión para poner fin de una vez por todas al suspense. Ha llegado el momento de que el PSG tome una decisión firme sobre este complejo expediente, exactamente como se prometió por estas mismas fechas el año pasado.