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Revelado el plan maestro de 2.000 millones de euros del estadio del PSG mientras se acerca la decisión final
La hora de la decisión para el PSG
El PSG anunciará de forma espectacular la ubicación de su futuro estadio en las próximas semanas tras una reunión definitiva con tres ciudades candidatas. Anunciado por primera vez hace cuatro años, el proyecto de un nuevo gran estadio entra por fin en una fase decisiva. Según informa Le Parisien, el veredicto definitivo sobre este enorme proyecto de infraestructuras está ya muy cerca.
El club de la capital tiene toda la intención de anunciar su elección final al término de esta esperadísima reunión para poner fin de una vez por todas al suspense. Ha llegado el momento de que el PSG tome una decisión firme sobre este complejo expediente, exactamente como se prometió por estas mismas fechas el año pasado.
- AFP
La batalla del Parc des Princes
Desde hace años, el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, ha presionado de forma constante al Ayuntamiento de París para que permita la compra definitiva del Parque de los Príncipes. La propiedad tiene la firme intención de transformar el histórico recinto en un estadio modernizado y ampliado, rodeado de un entorno dedicado a los colores del club de la capital. La puerta pareció abrirse durante la reciente campaña municipal, pero la realidad del precio final, los costes reales y el proyecto de desarrollo resultó ser muy distinta.
A pesar de estos obstáculos, el Ayuntamiento de París insiste en que las conversaciones «avanzan en la dirección correcta», según los rumores posteriores al reciente Consejo de París. La idea pasa por un proyecto monumental de desarrollo urbano que revolucionaría por completo el paisaje desde la Porte d'Auteuil hasta la Porte de Saint-Cloud.
La asombrosa cifra de 2.000 millones de euros
Entre bastidores, los arquitectos trabajan actualmente sin descanso para presentar un proyecto de estadio propuesto que cuenta con una enorme capacidad para 70.000 espectadores. Los costes implicados son descomunales, ya que los ambiciosos planes exigen cubrir la carretera de circunvalación parisina adyacente para construir una gran explanada pública. Este nuevo espacio albergaría edificios esenciales del club, un museo específico, la tienda oficial del club y varias instalaciones deportivas, incluidas las pistas de pádel tan queridas por Al-Khelaifi.
Esta gran visión conlleva un precio total verdaderamente monumental. La factura total, que incluye la compra íntegra del estadio, las extensas obras de construcción y los desarrollos urbanísticos del entorno, se estima que alcanzará los 2.000 millones de euros.
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Elegir entre tres ciudades rivales
Aunque seguir en el Parque de los Príncipes sigue siendo la prioridad absoluta para la mayoría de los aficionados, el PSG no da ninguna señal clara sobre su elección futura. Los proyectos alternativos ubicados en las localidades periféricas de Poissy y Massy siguen existiendo y continúan firmemente sobre la mesa. Ambas opciones viables en las afueras presentan sus propias ventajas e inconvenientes de cara al futuro a largo plazo del club.
El veredicto final podría depender en última instancia de cerrar un acuerdo definitivo con el Ayuntamiento de París sobre una venta permanente. El gobierno local se negó en un principio a vender el estadio de manera definitiva, pero probablemente tendrá que ceder para permitir que Catar compre el legendario recinto parisino y mantenga al equipo en casa.
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