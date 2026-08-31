La temporada 2026-27 de LaLiga ha comenzado de una forma algo irregular, con el regreso de Real Madrid y Barcelona más tarde que el resto de equipos. La jornada tres ha dejado hasta ahora 30 goles, con dos partidos aún por disputarse el lunes por la noche. Echemos un vistazo más de cerca a todos los resultados.
Orange TV
Orange TV ofrece la cobertura de fútbol en directo de Movistar Plus y DAZN como parte de sus paquetes que constan de fibra más TV, complementos de streaming y/o líneas móviles.
Sus planes de Fútbol incluyen todos los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga HyperMotion, además de la Copa del Rey, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.
Movistar Plus Libre
La oferta independiente OTT de Movistar Plus, disponible a un precio mucho más económico de 9,99 € al mes, incluye un solo partido de LaLiga EA Sports por jornada, todos los partidos de LaLiga HyperMotion, encuentros semanales de Primera Federación y partidos seleccionados de la UEFA Champions League y la Premier League.
DAZN
DAZN emite cinco partidos de LaLiga EA Sports en 35 de las 38 jornadas a través de una aplicación OTT (por internet), por lo que no necesitas cambiar de proveedor de internet para suscribirte.
Su paquete DAZN Fútbol incluye su cobertura de LaLiga EA Sports (Primera División), LaLiga HyperMotion (Segunda División), Premier League y Serie A, mientras que su oferta DAZN Premium consta de todo lo incluido en el paquete DAZN Fútbol más la cobertura de deportes de motor en directo (Fórmula 1, MotoGP, NASCAR) y Eurosport.
Movistar Plus
Movistar Plus emite los 380 partidos por temporada de LaLiga EA Sports, incluyendo cinco partidos por jornada en exclusiva para su red.
Su paquete LaLiga incluye todos los partidos de LaLiga EA Sports (Primera División) y LaLiga HyperMotion (Segunda División), mientras que su paquete Todo el Fútbol consta de todos los partidos de la liga nacional más los partidos en directo de la Copa del Rey, UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Conference League.
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Orange TV ofrece la cobertura de fútbol en directo de Movistar Plus y DAZN como parte de sus paquetes que constan de fibra más TV, complementos de streaming y/o líneas móviles.
Sus planes de Fútbol incluyen todos los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga HyperMotion, además de la Copa del Rey, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.
Movistar Plus Libre
La oferta independiente OTT de Movistar Plus, disponible a un precio mucho más económico de 9,99 € al mes, incluye un solo partido de LaLiga EA Sports por jornada, todos los partidos de LaLiga HyperMotion, encuentros semanales de Primera Federación y partidos seleccionados de la UEFA Champions League y la Premier League.
DAZN
DAZN emite cinco partidos de LaLiga EA Sports en 35 de las 38 jornadas a través de una aplicación OTT (por internet), por lo que no necesitas cambiar de proveedor de internet para suscribirte.
Su paquete DAZN Fútbol incluye su cobertura de LaLiga EA Sports (Primera División), LaLiga HyperMotion (Segunda División), Premier League y Serie A, mientras que su oferta DAZN Premium consta de todo lo incluido en el paquete DAZN Fútbol más la cobertura de deportes de motor en directo (Fórmula 1, MotoGP, NASCAR) y Eurosport.