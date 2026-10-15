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SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio ProjectGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Repubblica: Lotito revela: «Voy armado con dos pistolas; una incluso me ha sido útil»

Lazio

El dueño de la Lazio, a los aficionados que le reprochan que ya no les haga soñar: «Tomaos un somnífero si tenéis que soñar».

Claudio Lotito, presidente de la Lazio, recuerda los años en los que las amenazas de los ultras de la Lazio lo obligaron a tomar precauciones extremas: «Durante bastante tiempo fui armado con dos pistolas, una delante y otra detrás, una automática y una Smith & Wesson. Una vez, una de ellas incluso me resultó útil: me salvó».


Según informa Repubblica, el presidente de la Lazio relata su larga batalla contra los sectores más violentos de la afición. Recuerda que, durante la inauguración de una tienda en Montesacro, quedó atrapado y fue necesaria la intervención de la unidad antidisturbios para que pudiera salir. Después, lanza una advertencia: «Ahora se ha vuelto a crear la misma situación, y les digo por qué».


  • La explicación, según Lotito, también pasa por los rumores sobre la venta de la Lazio. Fondos extranjeros, compradores misteriosos, ofertas millonarias. Todos dispuestos a comprar un club que él asegura no querer vender. «Nunca he recibido ofertas, pero hay una cosa cierta: he tenido que presentar denuncias y enviar comunicaciones a la Consob para decir que nunca he recibido ofertas».


    «Estos creían que iban a coger a la vaca por las tetas y han cogido al toro por los cojones», se lee también en Repubblica. «Recibo 5.000 llamadas amenazantes al día. No estoy bromeando. En la vida soy un luchador, nunca un derrotado. Estoy contra los abusos». Y a los aficionados que le reprochan que ya no les haga soñar: «Tomad un somnífero si tenéis que soñar».


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