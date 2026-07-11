El Milan de Rubén Amorim vuelve a apostar por Adrien Rabiot.El centrocampista,concentrado con Francia en el Mundial, atendió a la Rai a la salida del entrenamiento.
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Rabiot: «Aún no he hablado con Amorim». Pero su madre sugiere que se quedará en el Milan
«YA HABLAREMOS DE ESO MÁS ADELANTE»
El jugador, nacido en 1995, titular de losBleus y autor de un excelente torneo, admitió que el nuevo entrenador del Milan lo había llamado en los últimos días, pero respondió: «Hablaremos más adelante...». Rabiot quiere mantenerse concentrado en el Mundial y en la semifinal que Francia disputará contra España el martes en el AT&T Stadium de Arlington.
EN EL CENTRO DEL PROYECTO
Junto a él estaba su madre y agente, Veronique, quien, según la corresponsal de laRai, sugirió que ve el futuro de su hijo aún con la camiseta rossonera. Tras el Mundial, Rabiot hablará de nuevo con Amorim, que le confirmará su intención de hacerlo pieza clave del Milan.
EL NÁPOLES LO INTENTA
En las últimas semanas se ha vinculado su nombre al Nápoles, que entrenará su admirador Max Allegri; sin embargo, sin la venta de Anguissa, los azzurri no pueden fichar más centrocampistas.
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