¿Quiere Mourinho provocar una revolución en el Real Madrid?

José Mourinho ha iniciado su segunda etapa como entrenador del Real Madrid con un mensaje claro en Valdebebas: hay que cambiar la cultura de trabajo diaria para volver a ganar títulos.

Según «Marca», en sus primeras reuniones dejó claro que el éxito llegará solo si todos muestran el mismo compromiso diario y ambición competitiva.

Aunque el objetivo es ganar títulos, cree que el primer paso es cambiar la cultura diaria de trabajo.

Desde este lunes, José Mourinho aplicará sus ideas sobre el césped.

Los internacionales que jugaron el Mundial se irán incorporando poco a poco tras un descanso de al menos tres semanas, así que el técnico dirigirá las primeras sesiones con los jugadores disponibles y varios canteranos.

En las últimas semanas ha revisado informes individuales y elegido a varias promesas para seguirlas de cerca.

Para muchos, entrenar con el primer equipo no será solo una oportunidad, sino su primera prueba real ante un técnico que quiere conocerlos de primera mano, sin informes de terceros.