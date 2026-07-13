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¿Quiere Mourinho provocar una revolución en el Real Madrid?

FEATURES
Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
España

José Mourinho ha iniciado su segunda etapa como entrenador del Real Madrid con un mensaje claro en Valdebebas: hay que cambiar la cultura de trabajo diaria para volver a ganar títulos.

Según «Marca», en sus primeras reuniones dejó claro que el éxito llegará solo si todos muestran el mismo compromiso diario y ambición competitiva.

Aunque el objetivo es ganar títulos, cree que el primer paso es cambiar la cultura diaria de trabajo.

Desde este lunes, José Mourinho aplicará sus ideas sobre el césped.

Los internacionales que jugaron el Mundial se irán incorporando poco a poco tras un descanso de al menos tres semanas, así que el técnico dirigirá las primeras sesiones con los jugadores disponibles y varios canteranos.

En las últimas semanas ha revisado informes individuales y elegido a varias promesas para seguirlas de cerca.

Para muchos, entrenar con el primer equipo no será solo una oportunidad, sino su primera prueba real ante un técnico que quiere conocerlos de primera mano, sin informes de terceros.

  • mourinhoGetty Images

    Mourinho no planea una purga.

    Según Marca, Mourinho no planea una revolución en el club blanco.

    Ya tiene a su equipo de confianza, pero no quiere desmantelar la estructura administrativa ni técnica; al contrario, pretende incorporar al personal actual a su nuevo proyecto.

    Fuentes cercanas confirmaron a «Marca»: «Mourinho no viene a hacer una purga; quiere unir a todos».

    De momento, ha decidido mantener al preparador físico Antonio Bentos y reemplazar al entrenador de porteros López por Nuno Santos.

    • Anuncios
  • Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty

    Mourinho quiere crear un ambiente positivo entre todos.

    La misión de Mourinho no es solo entrenar al Real Madrid, sino crear un entorno donde la responsabilidad, la ambición y la necesidad de ganar sean parte de la rutina diaria, incluso antes de que comiencen los partidos.

    Fuentes cercanas al técnico luso añaden: «Quiere un ambiente positivo en el que cada uno se sienta importante para lograr el objetivo».

    Quienes le conocen le describen como un entrenador con una personalidad unificadora, cuyo objetivo es reunir a todo el club en torno a un proyecto que devuelva al Real Madrid al podio.

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