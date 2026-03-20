«Queríamos jugar»: Luis de la Fuente defiende a España tras la debacle de la Finalissima, después de que Argentina señalara con el dedo a la RFEF

La RFEF estaba dispuesta a organizar el partido en Doha, y De la Fuente reveló que los preparativos estaban muy avanzados antes de que todo se viniera abajo. Argentina y la CONMEBOL han señalado a la UEFA y a sus homólogos españoles, pero De la Fuente no estaba dispuesto a aceptarlo. En una rueda de prensa previa al parón internacional, intentó aclarar las informaciones contradictorias.

«Todos sabéis que mi intención era jugar la Finalissima. Siempre lo he dicho. Jugar contra Argentina, ganar un título: tanto yo como la RFEF estábamos listos para disputar este partido», afirmó. «No se puede jugar si uno de los dos no quiere, y nosotros queríamos jugar. Siempre lo he dicho».

De la Fuente también dejó claro que la Finalissima se había considerado algo más que una simple cita de prestigio. «Era un partido único. Queríamos ganarlo con los jugadores que nos podían dar la oportunidad de competir por un Mundial. No nos hemos reunido desde noviembre. Para nosotros, era importante aprovechar esta oportunidad», añadió.