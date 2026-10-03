La ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido de Portugal ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA no pasó desapercibida. Con Ronaldo fuera de la convocatoria del seleccionador Jorge Jesus, Rasmus Hojlund, jugador de Dinamarca, decidió celebrar imitando el famoso gesto del "siuuu" con el que se hizo célebre su estrella favorita.
A ello le siguió una situación polémica entre Hojlund y Jesus tras el pitido final, cuando el jugador le empujó, en una escena que pareció una broma con el técnico portugués, sobre todo porque este recibió lo que hizo el jugador con una sonrisa.
Eso fue antes de que se difundiera un mensaje atribuido a Hojlund después del partido, que parecía mostrar enfado por la postura del seleccionador portugués en su crisis con Ronaldo, aunque el jugador se encargó de desmentirlo posteriormente.