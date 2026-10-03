El supuesto comunicado decía: "Solo quería enviar un mensaje contundente a la selección portuguesa: si no valoran a Cristiano, hay mucha gente en todo el mundo a la que ha inspirado y que sigue siendo admiradora suya".

Este mensaje fue presentado a través de la cuenta de los premios Globe Soccer —que se dice guarda una estrecha relación con el exagente de Ronaldo, Jorge Mendes— como una reacción de Hojlund a la crisis entre Ronaldo y Jesus, y se difundió rápidamente, según el diario The Sun.

El periódico británico aseguró que Hojlund respondió con contundencia al mensaje falso, ya que escribió un comentario en la publicación de Globe Soccer: "Yo no dije esto".

El mensaje llegó poco después de que Hojlund elogiara a Ronaldo durante la derrota de Dinamarca por 4-2 ante Portugal.

Hojlund marcó el segundo gol de Dinamarca y le dio el empate 2-2, antes de atraer la atención por celebrar el tanto al estilo de la célebre forma de Ronaldo, y después Portugal añadió dos goles para quedarse con los tres puntos.

Hojlund dijo más tarde sobre su celebración: "Solo quería dedicar mi gol a mi ídolo. Por muchas dificultades que esté atravesando Cristiano en esta etapa de su carrera, nunca será olvidado".

Según The Sun, "Ronaldo mantiene una estrecha relación con Mendes pese a su separación en 2022".

Mendes ganó el premio al agente del año de Globe Soccer en 13 ocasiones, mientras que Ronaldo obtuvo el premio al mejor jugador del año en seis ocasiones.