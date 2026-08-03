Según el sitio argelino "La Gazette du Fennec", los responsables de la federación comenzaron de inmediato la búsqueda de un nuevo entrenador, y el primer paso fue contactar con el español Xavi Hernández, exentrenador del Barcelona, para sondear la posibilidad de que asumiera la dirección de la selección de Argelia.

El informe señaló que la federación argelina buscaba fichar a un entrenador perteneciente a la escuela española para iniciar una nueva etapa, tras la eliminación de la selección en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Añadió que la idea de contratar a Xavi habría representado un mensaje contundente tanto en el plano deportivo como en el mediático, aunque las negociaciones no fueron más allá de la fase de tanteo.