La Federación Argelina de Fútbol comenzó a moverse con rapidez para resolver el asunto del nuevo director técnico de la selección, tras alcanzar un acuerdo preliminar para rescindir el contrato del bosnio Vladimir Petkovic, con la mirada puesta en un nombre de peso antes de que las negociaciones chocaran con un obstáculo económico.
Informes argelinos señalaron que la Federación Argelina de Fútbol llegó a un acuerdo preliminar con el entrenador bosnio Vladimir Petkovic para rescindir su contrato, a cambio de una compensación equivalente a tres meses de su salario, como paso previo al anuncio oficial de su salida.