Getty
Traducido por
«¡¿Qué he hecho?!» - Cómo una patada a Cristiano Ronaldo provocó la expulsión del defensa del Real Madrid
Se suponía que Ronaldo era intocable en el Real Madrid
No hubo malicia en esa entrada, pero sí le metió en problemas. A lo largo de su etapa en el Santiago Bernabéu, en la que batió récords, Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, era considerado intocable, mientras que su eterno rival, Lionel Messi, gozaba de una posición similar en el Barcelona.
Se animaba a los compañeros de equipo a no tratar con dureza innecesaria a las superestrellas, ya que su estado físico se consideraba crucial para el bien común. Lo último que necesitaba el Real era que Ronaldo quedara fuera de combate tras recibir un golpe de un compañero.
- Getty
Cómo un compañero del Real Madrid derribó a Ronaldo con una entrada «cruel»
Hernando admite que se pasó de la raya en una sesión; el jugador de 27 años —que ahora milita en el Racing de Santander— contó a Cadena SER cómo se arriesgó a ser marginado por el Real Madrid: «Le di una patada sin querer a Cristiano. En serio, ni siquiera era mi intención meterle la pierna. Pero en una jugada en la que vi que se acercaba sin duda, me tiré al suelo, él tocó ligeramente el balón y le di en el tendón de Aquiles, lo cual fue una patada cruel.
«Pensé: “Dios mío, ¿qué he hecho?”. ¡No volví a entrenar en todo ese año! Creo que fue por marzo, no recuerdo exactamente cuándo, no quedaba mucho para el final de la temporada, ¡pero no me volvieron a convocar en todo ese año!».
En los años posteriores se ha afirmado que Hernando fue completamente descartado por el Madrid tras su encontronazo con Ronaldo en el campo de entrenamiento. Él ha querido aclarar esa situación, añadiendo: «Ese año, Cristiano se fue a la Juventus, y al año siguiente volví a entrenar con el primer equipo. Entonces empezaron a salir noticias del tipo “el canterano que arruinó su carrera”. Y yo pensaba: “Dios mío, en qué bola de nieve se está convirtiendo esto”.
«También hubo informaciones que decían que nunca más me habían convocado para el primer equipo, que me habían excluido, y eso es mentira. Es cierto que en los dos o tres meses que quedaban de aquella temporada no volví a ser convocado, pero regresé el verano siguiente. De hecho, contaban conmigo para la pretemporada siguiente y no pude ir por una lesión, pero realmente contaban conmigo».
Hernando disfrutó de su estancia con las estrellas del Real Madrid
Aunque vivió un momento para olvidar con Ronaldo, Hernando atesora muchos recuerdos felices de su etapa con los «Galácticos» en Madrid. Tuvo la oportunidad de entrenar a las órdenes de Zinedine Zidane, leyenda del Real Madrid y ganador de la Copa del Mundo.
Hernando dijo sobre esa experiencia: «Al principio, no te lo puedes creer, y encima fui a la pretemporada por primera vez sin haber entrenado con ellos ni un solo día en Valdebebas. De repente, me encontré entrenando, comiendo con ellos, viviendo el día a día en el hotel, y estaba un poco en shock, sin darme cuenta de lo que me estaba pasando.
«Ese año, empecé a entrenar mucho con ellos y me di cuenta del impacto que tiene, y creo que, como no eres consciente de ello, quizá no lo aprovechas tanto como deberías, porque acabas viéndolo como algo normal. Cuando me fui de allí y pasaron los años, empecé a darle la importancia que se merece».
- Getty
El máximo goleador de todos los tiempos del Real Madrid sigue en activo a sus 41 años
Hernando, exinternacional sub-21 de España, dejó el Real Madrid en 2021 y ahora juega en la segunda división del fútbol español. Ronaldo rompió sus vínculos con el Real Madrid en 2018 —como máximo goleador de todos los tiempos del club— y, a sus 41 años, sigue en plena forma en el Al-Nassr de la Liga Profesional de Arabia Saudí.
Anuncios