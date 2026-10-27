Christian Pulisic continuará su aventura en el Milan. El club ha alcanzado un principio de acuerdo para renovar el contrato del estadounidense hasta 2031: el acuerdo se formalizará en los próximos días.

Se trata de una renovación muy esperada por el Milan, que se prepara para blindar a uno de sus referentes ofensivos. Para Pulisic, por su parte, es la mejor manera de celebrar su regreso al gol: el jugador nacido en 1998 abrió el marcador este fin de semana en el partido contra el Udinese.



