¿Futuro en la MLS para Christian Pulisic? La Gazzetta dello Sport asegura que el New York Football Club prepara una oferta millonaria por la estrella de la selección de Pochettino. Pero el Milan ya avisó: para Cardinale y Amorim, el ex del Chelsea y el Borussia es intransferible.
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Pulisic: el New York FC prepara una oferta. Postura del Milan
LA PETICIÓN DE PULISIC
Pulisic y su entorno quieren quedarse en Milán, pero piden unsalario de 8 millones deeuros al año, por encima del tope fijado con la última renovación de Rafael Leão, que cobra 7 millones solo en bonificaciones. Así lo informa la Gazzetta dello Sport.
OPTIMISMO DE CARA AL FUTURO
El delantero del Milan, que juega con la selección de Estados Unidos, no se ve lejos del club, como admitió en una entrevista: «¿Seguimos sin entrenador ni director deportivo? El Milan es un gran club y creo que lo solucionarán todo. Estoy seguro de que todo se solucionará y el equipo volverá a lo más alto. Hablo a menudo con algunos compañeros; me han deseado suerte para el Mundial y sigo en contacto diario con mis amigos en Italia».