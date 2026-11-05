«Empecé a jugar de pequeño, chutaba contra la pared. Empecé como portero a los 15 años. En casa no jugaba bajo los palos. Me enamoré de la posición de portero cuando vi a Toldo. Y entonces empecé a pensar que algún día me gustaría ser portero, quizá también en el Inter.

¿Julio Cesar? Era un gato, llegaba donde parecía imposible que llegara. Cuando se lanzaba, te emocionaba. Y además sonreía mucho, daba gusto verlo».