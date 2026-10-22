El Paris Saint-Germain-Lyon corre un serio riesgo de ser aplazado. Según publica hoy L'Equipe, la policía francesa ha pedido posponer el gran partido de la octava jornada, programado para el domingo a las 20:45, ante el temor de nuevos disturbios tras las violentas protestas que sacudieron el país durante el fin de semana.
Protestas y manifestaciones en las plazas: la policía francesa pide aplazar el PSG-Lyon
¿SE JUEGA EL LUNES?
Precisamente por eso, uno de los duelos más clásicos del fútbol francés podría aplazarse hasta el lunes, ya que las autoridades temen que las aglomeraciones relacionadas con los acontecimientos deportivos puedan favorecer nuevos episodios de violencia, mientras el movimiento de los Chalecos Amarillos y los sindicatos se preparan para nuevas manifestaciones. Durante el fin de semana, según las cifras publicadas por los medios franceses, más de 2.400 personas fueron detenidas y miles de comercios fueron saqueados o sufrieron daños.
APLAZADO EL TOLOSA-TROYES
Las recientes tensiones sociales ya han obligado a modificar el calendario futbolístico: el partido entre el Tolosa y el Troyes se ha trasladado del sábado al domingo, mientras que el encuentro de segunda división entre el Montpellier y el Red Star se ha aplazado al lunes. El martes, con motivo del partido de la Champions League entre el PSG y el Barcelona, se desplegaron unos 5.000 agentes, incluidas unidades especiales equipadas con cañones de agua.
PROBLEMA DEL BALÓN DE ORO
Por último, un posible aplazamiento del PSG-Lyon coincidiría con la ceremonia del Balón de Oro, prevista para el lunes, a la que se espera que asistan varios jugadores del club parisino, candidatos a los principales premios individuales. Una cuestión que, sin embargo, pasa a segundo plano cuando se trata de orden público. Se espera una decisión definitiva en las próximas horas.
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