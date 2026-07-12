El centrocampista del Real Madrid marcó un doblete que dio a los Three Lions una victoria 2-1 en la prórroga contra Noruega, pero la alegría del seleccionador alemán fue moderada. Tuchel, nada más sonar el pitido final, criticó duramente la actuación de su equipo.
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¡Polémica tras las semifinales del Mundial! Jude Bellingham responde a las críticas de Thomas Tuchel
«No estoy satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Nos hemos complicado muchísimo el partido», declaró el seleccionador de Inglaterra, visiblemente molesto, tras el encuentro. «El resultado es fantástico. Estamos en semifinales, lo cual es extraordinario. Pero no estoy contento con el rendimiento. El compromiso está ahí. Sin embargo, nos lo hemos puesto muy difícil con la forma en que hemos jugado: descuidados, con muchos errores técnicos, sin la rapidez ni la consistencia necesarias. ¡Hoy hemos tenido suerte!».
Crítica que no gustó al héroe del partido: al ser preguntado si esas palabras refrendaban las exigencias de Tuchel y podían impulsar al equipo, Bellingham reaccionó irritado.
- Getty Images Sport
¿Cómo ha reaccionado Bellingham ante las críticas de Tuchel?
«Quizá. Pero quizá él no sepa lo que es jugar en estas condiciones contra Erling Haaland, Ödegaard, Nusa y Sörloth. No es fácil enfrentarse a este equipo», replicó Bellingham, visiblemente molesto.
El jugador estrella aludía al calor y la humedad de Florida: en Miami hacía 31 °C.
Bellingham: «No se gana todos los partidos dando 1000 pases»
Bellingham añadió: «Hemos intentado crear un ambiente positivo y, ahora que estamos entre los cuatro últimos equipos, debemos seguir haciéndolo».
El autor de dos goles destacó la unión del grupo: «No tengo palabras para elogiar a mis compañeros. No se gana siempre con 1000 pases; a veces hay que imponerse con carácter, y hoy lo logramos», afirmó el jugador de 23 años.
En semifinales, Inglaterra se medirá el miércoles a las 21:00 (hora alemana) a la vigente campeona, Argentina.
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