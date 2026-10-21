Los campeones de la Premier League del Emirates Stadium buscaban un atacante para la banda izquierda durante el mercado de fichajes de verano. Ficharon al enérgico delantero griego Christos Tzolis, mientras que Leandro Trossard y Gabriel Martinelli se marcharon.

También mostraron interés por jugadores más contrastados. En un momento dado, los rumores sobre la posible llegada al norte de Londres de Vinicius Junior, el «galáctico» del Real Madrid, despertaron una gran expectación. El brasileño, que había sido candidato al Balón de Oro, acabó firmando un nuevo contrato en el Santiago Bernabéu.

Bradley Barcola, estrella de Francia y ganador de dos Champions League consecutivas con el Paris Saint-Germain, también figuraba en la lista de objetivos del Arsenal. Su valoración fue subiendo hasta que el Liverpool acabó pagando 123 millones de libras (165 millones de dólares) por el jugador de 24 años.