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Pierre Sage, frustrado tras la dramática derrota final del Crystal Palace, con 10, ante el Ipswich Town
El Ipswich Town arranca la victoria
Anan Khalaili adelantó pronto a los locales antes de que Emersonn marcara de cabeza el empate, pero una roja directa para Disasi tras una entrada temeraria sobre Jack Clarke cambió por completo el partido. Davis adelantó de cabeza a los visitantes al filo del descanso, aunque Strand Larsen logró restablecer la igualdad para el Crystal Palace tras la reanudación. El suplente Flemming acabó decidiendo un encuentro caótico al marcar en el minuto 90 y llevarse los tres puntos para el Ipswich.
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Sage lamenta una expulsión costosa
Sage expresó su frustración a BBC Match of the Day después de que su equipo se marchara de vacío tras jugar con diez hombres: «Es difícil cuando juegas 10 contra 11, pero creo que lo hicimos bien porque nos reorganizamos en un 5-3-1 y no les concedimos demasiado espacio.
»Cometimos un error antes del descanso. Al final, volvimos al partido jugando y estando juntos. Tuvimos la oportunidad de poner el 3-2 y fallamos. Estoy frustrado por los jugadores porque dieron mucho y merecieron al menos un punto».
Los visitantes logran un triunfo histórico
La victoria marcó la primera vez que el Ipswich Town gana un partido de la Premier League remontando desde diciembre de 2001, lo que le aupó hasta la octava posición de la tabla con seis puntos en cuatro jornadas.
El técnico Gary O'Neil elogió la capacidad de reacción de su equipo tras el pitido final: "Me alegro por los jugadores y por la afición. Es difícil ganar fuera de casa en la Premier League siendo un equipo recién ascendido. Lo hemos conseguido en el segundo partido fuera de casa de la temporada.
"Un carácter fantástico, tres buenos goles y parecemos un equipo peligroso. Hay muchos aspectos positivos. Tenemos mucho que mejorar, pero en cuanto al carácter, hubo cosas muy positivas."
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El Crystal Palace busca una respuesta inmediata
El Crystal Palace debe reaccionar rápido mientras recibe al Lech Poznan en la Europa League en Selhurst Park el jueves 17 de septiembre, con la intención de poner fin a su mala racha en casa. Disasi sigue siendo elegible para jugar en competición europea antes de cumplir su sanción nacional, lo que da a Sage una opción defensiva vital. Mientras tanto, el equipo de O'Neil centra de inmediato su atención en una exigente prueba copera, ya que se prepara para recibir al Arsenal en la tercera ronda de la Carabao Cup el martes.
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