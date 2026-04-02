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Pérez interviene para proteger a Bitar

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Real Madrid
Primera División
T. Pitarch
España
Marruecos

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha intervenido para proteger al joven jugador Thiago Beitarch de las ambiciones de los grandes clubes europeos.

Pitarch ha llamado poderosamente la atención gracias a su excelente rendimiento desde su ascenso al primer equipo, por decisión del entrenador Álvaro Arbeloa.

Pitarch tiene 18 años y su contrato con el Real Madrid se extiende hasta el verano de 2027.

La red «Defensa Central», citando a The Athletic, informó de que Pérez actuó con rapidez para garantizar la continuidad de Bitar a largo plazo. 

Pitarch había anunciado recientemente que representaría a la selección española, en lugar de jugar con Marruecos.

De hecho, Bitarch ha jugado con la selección española sub-19 y ha contribuido a su clasificación para el Campeonato de Europa.

  • Pitarch(C)Getty Images

    Una multa elevada para proteger a Beitar

    El Real Madrid y Bitarch ya han llegado a un acuerdo para renovar el contrato hasta el verano de 2030, con una cláusula de rescisión de 150 millones de euros.

    Esta cifra es muy superior a la habitual para los jugadores de la cantera del Real Madrid, pero refleja el nivel que está demostrando Bitarch, hasta el punto de convertirse en un pilar importante del primer equipo.

    Pitarch se ha convertido en un jugador que despierta el entusiasmo de la afición del Real Madrid, que disfruta viendo cómo uno de los hijos de la cantera triunfa de esta manera. 

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