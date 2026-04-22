Pep Guardiola ignora las críticas del icono del Manchester United

Pep Guardiola respondió a Wayne Rooney, quien criticó la celebración del Manchester City tras vencer al Arsenal. El técnico del City defendió el derecho de sus jugadores a disfrutar el momento.

Rooney consideró la celebración “excesiva” y falta de respeto al rival, y recordó que un club acostumbrado a ganar grandes títulos no debería mostrar tal efusividad.

En la rueda de prensa, Guardiola tachó la crítica de «absurda» y recordó que cada título supone un gran esfuerzo, por lo que sus jugadores pueden celebrarlo con la afición.

El técnico del City añadió que el triunfo ante el Arsenal fue especial por la lucha por el título. «¿Por qué no celebrar esta victoria? Siempre que se respete al rival, se celebra como se quiera. Siempre les digo a mis jugadores: id a ver a los aficionados después de cada partido y disfrutad del momento».

Ahora el equipo piensa en el duelo de esta semana ante el Burnley, donde Guardiola quiere mantener esa energía pese a la baja del centrocampista Rodri por una lesión en la ingle.

El City está a tres puntos del Arsenal, aunque con un partido menos y el control de la lucha por el liderato.



