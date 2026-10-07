¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
grafica cm inzaghiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Pastorello, agente de Simone Inzaghi: «Desde Italia, 4-5 llamadas. A final de año haremos balance»

S. Inzaghi
Al Hilal

Habla el agente del exentrenador del Inter: «No está cerrado ni en un sentido ni en el otro»

El agente Federico Pastorello, entrevistado por Sportmediaset, habla, entre otros asuntos, también de Simone Inzaghi, que tras su experiencia de cuatro años en el Inter, ahora está en su segunda temporada en Arabia Saudí, en el banquillo del Al-Hilal.


«¿Si alguna vez existió la posibilidad de volver a Italia en verano? Un año de experiencia le ha servido mucho, luego al final de la temporada se hará balance, no está cerrado ni en un sentido ni en el otro, luego obviamente también habrá que tener en cuenta la voluntad del club. Cada verano hay 4-5 clubes que lo buscan, también desde Italia, también este verano, pero ni siquiera hubo necesidad de iniciar contactos porque su voluntad era la de quedarse», cuenta Pastorello.

  • Entre los representados por Pastorello también hay otro ex del Inter, el defensa Francesco Acerbi, actualmente sin equipo: "Tiene muchas ganas de volver, pero tenemos que encontrar lo adecuado, hace falta encontrar un contexto apropiado para su calidad, para su estatus".



    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
1ª División
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT