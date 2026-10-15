¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Palmisani FrosinoneGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Pastorello, agente de Palmisani: «Interesa a la Juventus, pero gusta a todos»

Juventus
Frosinone
L. Palmisani

Habla el representante del portero del Frosinone y de la selección italiana sub-21

Federico Pastorello, agente, entre otros, de Lorenzo Palmisani, portero nacido en 2004 del Frosinone, entrevistado por TMW, habla de su representado.


«¿La Juventus está interesada en Palmisani? Este año ha habido mucho movimiento de porteros: tras ganar el campeonato de Serie B como protagonista absoluto, más de un club, también extranjero, se ha acercado —explica Pastorello—. Ha habido negociaciones. Pero aún era pronto y quizá no había suficiente convicción; además, las pretensiones eran bastante altas. También estábamos contentos de quedarnos. Es más: doy las gracias públicamente al Frosinone, que ha reconocido la progresión del chico».



  • El agente añade: «Ahora están haciendo una gran temporada: las cuentas se harán al final, pero creo que el camino que está siguiendo es el mejor posible. ¿Que si confirmo entonces que la Juve lo busca? Bueno, sí, pero es un chico que gusta a todos. La Juve necesitaba cambiar al primero y al segundo, y es uno de los equipos con los que más he hablado, pero no es un gran secreto».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
CEL

CEL

Europa League

15 oct 2026

JUV

JUV

FRC

FRC

Serie A

16 oct 2026

SAS

SAS