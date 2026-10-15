Pastorello, agente de Palmisani: «Interesa a la Juventus, pero gusta a todos»

Federico Pastorello, agente, entre otros, de Lorenzo Palmisani, portero nacido en 2004 del Frosinone, entrevistado por TMW, habla de su representado.
«¿La Juventus está interesada en Palmisani? Este año ha habido mucho movimiento de porteros: tras ganar el campeonato de Serie B como protagonista absoluto, más de un club, también extranjero, se ha acercado —explica Pastorello—. Ha habido negociaciones. Pero aún era pronto y quizá no había suficiente convicción; además, las pretensiones eran bastante altas. También estábamos contentos de quedarnos. Es más: doy las gracias públicamente al Frosinone, que ha reconocido la progresión del chico».