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Partidos árabes... Todo sobre la Liga de Naciones Africanas

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Túnez vs Holanda
Túnez
Holanda
World Cup
Francia vs Marruecos
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Argentina vs Egipto
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Belgium vs Senegal
Belgium
Senegal
Túnez
Países Bajos
EE. UU.
Francia
Marruecos
Argentina
Egipto
Suiza
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Canadá
Bélgica
Senegal

Una nueva era para las selecciones del continente africano

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) lanza la Liga de Naciones Africana, parte de un plan para reestructurar las competiciones de selecciones.

Se estrenará en 2029 como torneo anual para todas las selecciones, mientras que la Copa Africana de Naciones pasará a disputarse cada cuatro años, en lugar de cada dos, para garantizar continuidad y elevar el nivel técnico y comercial del fútbol africano.

A continuación analizaremos el formato, la clasificación y el posible camino de las selecciones árabes hacia el título.

  • ¿Cómo se desarrollará el torneo?

    La Liga de Naciones Africana empezará en 2029 con la participación de todas las federaciones afiliadas a la CAF y se jugará cada año en los parones internacionales aprobados por la FIFA.

    La primera fase se jugará en septiembre y octubre, y la final en noviembre, para compatibilizarla con el calendario internacional y no interferir con las competiciones de clubes.

    Además, la CAF no organizará campeonatos de selecciones en los años de Copa del Mundo para que las selecciones africanas clasificadas dispongan de tiempo suficiente para prepararse, manteniendo un gran torneo continental el resto de los años.

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  • ¿Cómo consigue una selección el título?

    La Liga de Naciones Africana divide el continente en cuatro zonas: África del Norte, África Oriental, África Occidental y África Central y Meridional. Cada zona juega por separado, y su campeón avanza a la fase final continental.

    Para las selecciones árabes, el camino al título empieza en su zona.

    En el norte se medirán Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania, mientras que Sudán competirá en África Oriental.

    Así, una selección como Egipto, Marruecos o Argelia no se medirá en la primera fase a equipos como Senegal, Nigeria o Camerún, sino que primero deberá ganar el grupo norte para avanzar a la final.

    Los cuatro campeones se ven las caras en semifinales y los ganadores luchan por el título en la final, celebrada en un país anfitrión.

     Así, cualquier selección árabe debe primero ganar su zona y luego vencer a los demás campeones para ser campeón de África.

  • ¿Por qué creó la «CAF» este torneo?

    La Liga de Naciones Africana nace para llenar el vacío competitivo tras la decisión de la CAF de celebrar la Copa Africana de Naciones cada cuatro años.

    El nuevo torneo busca ofrecer cada año una competición de alto nivel, generar ingresos sostenibles para las federaciones y mantener la actividad de las mejores selecciones, evitando largos parones o amistosos esporádicos.

    El presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, ha aclarado que el proyecto no reemplaza la Copa Africana de Naciones, sino que ofrece un torneo anual alineado con la evolución del fútbol mundial y que potencia los ingresos y el marketing del deporte en el continente.

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  • ¿Qué tiene que ver eso con la Copa Africana de Naciones?

    La Liga de las Naciones Africanas no reemplaza la Copa Africana de Naciones, sino que la complementa. Tras el paso de la Copa a un ciclo cuatrienal, seguirá siendo el título más importante de selecciones, mientras que la Liga ofrecerá competiciones anuales que mantendrán a las selecciones en forma y garantizarán la continuidad de la competición continental.

    Además, proporciona a las federaciones un calendario más estable y garantiza más partidos oficiales de alto nivel, reduciendo la dependencia de los amistosos.

  • ¿Qué significa esto para las selecciones árabes?

    El nuevo sistema permite enfrentamientos árabes frecuentes. Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania competirán en la misma zona, así que los grandes duelos del norte de África se verán con regularidad en un torneo oficial, ya no solo en eliminatorias o en la Copa Africana de Naciones.

    En tanto, Sudán competirá en África Oriental y, si avanza, se medirá a los líderes de las otras zonas en la fase final.

  • El impacto en el fútbol africano

    La CAF ha adaptado el torneo al calendario internacional, programando los partidos en los parones oficiales para evitar choques con las competiciones de clubes. Además, ofrece a las selecciones encuentros oficiales regulares, lo que da a los cuerpos técnicos más margen para formar sus equipos y probar jugadores en un entorno competitivo.

    Además, parte de los ingresos se destinará a las federaciones nacionales y a programas de desarrollo de categorías inferiores y fútbol femenino, dentro de un plan para elevar el nivel del fútbol en el continente.

    Aunque la iniciativa ha sido bien recibida, el cambio de celebrar la Copa Africana de Naciones cada cuatro años ha generado debate. La CAF afirma que el nuevo sistema reforzará ambos torneos: la Copa mantendrá su prestigio, mientras que la Liga de Naciones aportará una competición anual que sostenga el impulso técnico y comercial del fútbol africano.

  • Un nuevo futuro para el fútbol africano

    La Liga de Naciones Africana es una de las mayores reformas en la historia de las competiciones de selecciones del continente, pues une la fase regional y la final continental en un torneo anual que ofrece a las selecciones un camino claro hacia el título.

    Para el fútbol árabe, el torneo ofrece enfrentamientos frecuentes entre las principales selecciones del norte de África, cuyo campeón avanzará a las semifinales y la final contra los líderes de otras regiones, simplificando el camino al título. con la mirada puesta en el debut de la primera edición en 2029, que inaugurará una nueva era en el fútbol africano.

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