Partidos árabes... Todo sobre la Liga de Naciones Africanas

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) lanza la Liga de Naciones Africana, parte de un plan para reestructurar las competiciones de selecciones.

Se estrenará en 2029 como torneo anual para todas las selecciones, mientras que la Copa Africana de Naciones pasará a disputarse cada cuatro años, en lugar de cada dos, para garantizar continuidad y elevar el nivel técnico y comercial del fútbol africano.

A continuación analizaremos el formato, la clasificación y el posible camino de las selecciones árabes hacia el título.