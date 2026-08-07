Como ha comunicado el club ducal, "Parma Calcio 1913 comunica haber adquirido a título temporal del Atalanta BC los derechos deportivos del futbolista El Bilal Touré, hasta el 30 de junio de 2027".
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Parma, oficial la llegada de El Bilal Touré desde el Atalanta
LA CARRERA
La nota prosigue: "Delantero de la generación de 2001, nacido en Adjamé (Costa de Marfil) y de nacionalidad maliense, El Bilal Touré crece futbolísticamente entre las academias de Costa de Marfil y de Mali, antes de trasladarse a Europa, donde debuta como profesional con el Stade de Reims. En 2022 llega a la UD Almería, en LaLiga española, confirmándose a alto nivel y atrayendo el interés del Atalanta, que lo ficha en el verano de 2023. Con el club bergamasco conquista la UEFA Europa League en la temporada 2023/2024, antes de acumular nuevas experiencias internacionales con las camisetas del VfB Stuttgart y Beşiktaş.
Delantero dinámico y versátil, Touré combina físico y velocidad, distinguiéndose por su capacidad para atacar la profundidad, asociarse con sus compañeros y moverse por todo el frente ofensivo. Referente de la selección de Mali, llega al Parma para poner su experiencia internacional y sus cualidades al servicio del equipo gialloblu".
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