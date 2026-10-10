Alberto Gilardino, técnico del Parma, habla ante los micrófonos de DAZN tras la derrota por 3-0 en el campo del Inter: "Hemos tenido un buen inicio, con armonía, viveza y buena circulación de balón: hemos creado situaciones, luego es normal que si cometes ingenuidades en San Siro y en el 20' vas 2-0 abajo, todo se vuelve más difícil. Estoy más enfadado por el tercer gol, pero hay aspectos positivos: los chicos han mostrado una gran disposición y se ha visto. Hemos cambiado la forma de trabajar, hará falta tiempo: hay que trabajar, estamos aquí para eso".
Parma, Gilardino: «Lontani puede convertirse en un gran interior»
Gilardino siguió, según informa FcInter1908: "Lontani puede convertirse en un gran interior de centrocampo, tiene arrancada: también tiene recorrido para defender. Arriba somos muchos a nivel numérico. Bernabè puede jugar de interior, de mediocentro organizador: ha desempeñado muchos roles, tiene grandes cualidades. Lo he probado como mediocentro organizador, pero puede jugar en varias posiciones".
Y por último: "Llevamos diez días trabajando con esta actitud, no es sencillo darle una identidad rápidamente: ha habido buenas sensaciones en una derrota tan amplia. Hay amargura, pero el camino es ese: debemos crecer y entender los momentos. Hoy en algunos momentos lo hemos hecho bien y en otros, menos bien".
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