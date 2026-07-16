Para la Juventus, vender bien a Koopmeiners sería la obra maestra de Carnevali

Ni el Mundial mejoró la imagen de Teun Koopmeiners, quien con Holanda jugó cuatro partidos sin brillar ante Japón, Suecia, Países Bajos y Marruecos. Su único momento destacado fue anotar un penalti en la tanda de octavos, en la que cayeron ante Marruecos; eso no bastó para clasificar a Países Bajos ni para reevaluar su temporada ni, sobre todo, para elevar su valor de mercado.
El mediocampista, de 25 años y aún de vacaciones tras el Mundial, regresará a Turín sin cambios: jugó 44 partidos y marcó 2 goles la temporada pasada y sigue sin ser titular para Luciano Spalletti. La Juventus busca una salida, aunque no será fácil.