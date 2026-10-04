La operación de relanzamiento del talento de Teun Koopmeiners ha comenzado de una manera que nadie en Países Bajos se habría esperado. El nuevo seleccionador Xavi, que en estos primeros 3 partidos está insistiendo mucho en implantar un estilo de juego atrevido y volcado al ataque, sorprendió a todos en el partido de la Nations League contra Serbia, ya que sí alineó al jugador de la Juventus entre los titulares, pero como defensa central y no como centrocampista.
Países Bajos: Xavi prueba a Koopmeiners como defensa central; el gol da confianza, pero ese no es su futuro
LA ELECCIÓN DE XAVI
Por el estilo de juego que quiere implantar, muy rápido en espacios reducidos y, a ser posible, vertical, Koopmeiners no tiene el ritmo para poder estar en el centro del campo que Xavi tiene en mente. La técnica de base del ex del Atalanta, sin embargo, es algo que puede resultar útil de muchas maneras diferentes a lo largo de un partido y, precisamente a partir de ahí, nace la idea de probarlo junto a Virgil Van Dijk como central izquierdo de su defensa de 4 como alternativa a Aké.
El objetivo es tener una salida fluida con el balón controlado desde la izquierda, y contar en esa zona del campo con un jugador capaz de, con la cabeza levantada, poder buscar la profundidad cuando haga falta o aprovechar sus cambios de juego. Además de esto, obviamente, también está la intención de explotar la pierna del jugador de la Juventus, potente en todas las acciones a balón parado.
GOAL da confianza
Y precisamente a balón parado llegó uno de los dos destellos que regaló Koopmeiners en este partido, ambos por supuesto de falta directa.
En el 31' llegó el gol que desbloqueó el partido, con una falta escorada a la derecha desde la frontal, ejecutada con un golpeo elevado y tenso para cruzar el área, en la que luego nadie intervino realmente y con el balón terminando directamente en la red.
Al inicio de la segunda parte, alrededor del minuto 50, otra falta, esta vez más centrada y lanzada rasa por debajo de la barrera que, con la ayuda de un desvío in extremis, por poco no sorprendía a Vanja Milinkovic-Savic, que aun así estuvo bien para reaccionar y detenerla.
NO ES EL FUTURO
El partido le dará sin duda moral y confianza, pero el papel, al menos en la Juventus, no puede considerarse el del relanzamiento ni el de su futuro. Además de su peligro ofensivo y de una circulación de balón aceptable, de hecho, Koopmeiners pasó por dificultades en varios momentos del partido en lo que debería ser el fundamento más importante para un defensa: la marca y la capacidad de interponerse ante los rivales.
En la jugada del gol del 1-1 serbio, él, pero también Reijnders e incluso en parte Van Dijk, estaban completamente fuera de posición, sin percibir al hombre que tenían cerca. La ocasión más clara que evidenció todos sus límites en esa posición llegó, en cambio, al inicio de la segunda parte cuando, tras un balón servido en vertical a su espalda para Cvetkovic, se vio obligado a perseguir durante 30 metros al delantero serbio.
Ya en dificultades en la carrera, Koopmeiners intentó después frenarlo lanzándose al suelo, pero dejándose superar con facilidad y dejando toda la portería libre al punta para rematar. Por suerte para él, el disparo con efecto de Cvetkovic se marchó fuera, pero la colocación y el intento de interposición defensiva reflejaron toda su dificultad.
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