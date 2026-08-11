«Seguro que habéis leído las nuevas modificaciones reglamentarias introducidas: las hemos visto en el Mundial y nosotros las aplicaremos. Son directrices del Ifab, la Fifa las ha aplicado en el Mundial, la Uefa las aplicará en sus competiciones y en Italia también las aplicaremos nosotros». El objetivo es también reforzar la personalidad, la confianza y la capacidad de lectura del partido por parte de los árbitros.





«Hemos trabajado mucho para entender las dinámicas de juego —añadió Orsato, como recoge ANSA—, los árbitros estudian siempre el reglamento, pero esta semana hemos trabajado para entender las dinámicas y para tener sobre el terreno de juego la confianza y la credibilidad por parte de los futbolistas y de los entrenadores». «El VAR es un apoyo excepcional —reiteró—, pero entrará en el momento en que tenga que entrar, en el error claro y evidente».