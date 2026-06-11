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Omar Artan... Cuando la adversidad se convierte en la mayor bendición

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La UEFA concede una indemnización generosa al árbitro somalí

Omar Artan nunca perdió un partido; tampoco suspendió pruebas físicas ni fue descalificado por la FIFA por error arbitral.

Su sueño de años se esfumó en una oficina del aeropuerto de Miami.

Allí, con pasaporte, visado y los sueños de una nación, le comunicaron que su viaje al Mundial de 2026 acababa antes de empezar. Horas después subía al avión de vuelta, dejando atrás el torneo por el que había luchado años.

Parecía que el sueño más bonito del fútbol somalí se había roto en una puerta fronteriza.

Pero el fútbol, como siempre, guardaba otro capítulo.

Días después, convertido en símbolo de la injusticia, la UEFA lo designó para la Supercopa de Europa entre el París Saint-Germain y el Aston Villa en Salzburgo.

De un portazo en Estados Unidos a un palco de honor en Europa: así nació una de las historias humanas más impactantes del fútbol en 2026.

  • De Mogadishu a la cumbre

    Omar Abdulqadir Artan nació en 1992 en Mogadishu, capital de Somalia.

    En un país más conocido por las guerras y las crisis humanitarias que por el deporte, el camino al éxito internacional no era fácil.

    Sin embargo, Artan optó por un camino distinto: mientras su generación luchaba por sobrevivir, él perseguía el sueño de convertirse en uno de los mejores árbitros del mundo.

    Su trayectoria despegó tras incorporarse en 2018 a la lista de árbitros internacionales de la FIFA.

    En pocos años se convirtió en un rostro familiar en los mayores torneos continentales, arbitrando partidos en campeonatos juveniles y de selecciones, hasta dirigir la final de la Copa Africana de Naciones Sub-23 entre Egipto y Marruecos.

    Después llegó la Liga de Campeones de África, donde dirigió encuentros de equipos como Al Ahly, Esperance y Mamelodi Sundowns, confirmando su experiencia y personalidad para los grandes duelos.

    Su logro más destacado llegó en 2024, al convertirse en el primer árbitro somalí en pitar la Copa Africana de Naciones absoluta, en Costa de Marfil.

    Para Somalia no fue solo un nombramiento arbitral.

    Fue la prueba de que un país ausente de los grandes escenarios tenía ya un representante entre los mejores árbitros del continente.

    Después dirigió la vuelta de la final de la Liga de Campeones de Clubes de 2025 entre Pyramids y Mamelodi Sundowns, y ese mismo año recibió el premio al mejor árbitro del continente.

    Todo indicaba que el siguiente paso sería el Mundial.

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  • artanChatGPT

    El sueño de toda una vida que se quedó en la puerta de embarque del aeropuerto

    Cuando la FIFA anunció la inclusión de Omar Artan en la lista de árbitros del Mundial de 2026, Somalia celebró la noticia como un logro nacional.

    Un país que nunca se había clasificado para el Mundial encontró por fin su lugar en el torneo a través de uno de sus hijos.

    Artan era muy consciente de la importancia del momento.

    Para cualquier árbitro, pitar en la Copa del Mundo es la cima de una carrera.

    Sin embargo, lo que parecía el inicio de un sueño se convirtió de pronto en un duro golpe.

    Al llegar a Estados Unidos, las autoridades le impidieron la entrada por no cumplir los requisitos de seguridad.

    No hubo error arbitral.

    Ni una decisión arbitral polémica.

    Simplemente un trámite administrativo que truncó su sueño antes de empezar.

    Solo una decisión administrativa que acabó con el viaje antes de empezar.

    En horas debió marcharse, mientras los preparativos del Mundial seguían sin él.

    La conmoción no afectó solo al árbitro somalí.

    En Mogadiscio, muchos sintieron que el sueño que habían esperado durante años se desvanecía en un instante.

  • Un revés para la alegría... pero

    En un país acostumbrado a las malas noticias, Omar Artan fue una de esas raras noticias alegres.

    No era solo un árbitro de fútbol, sino una imagen distinta de Somalia.

    Era la historia de un joven que llegó lejos por su esfuerzo y sus logros deportivos, no por las guerras y crisis que han marcado su país.

    Por eso, cuando se supo que se le prohibía entrar a Estados Unidos, el incidente se vio no solo como un problema de visado, sino como un duro golpe a una historia de éxito que daba a los somalíes orgullo y esperanza.

    El caso se hizo viral.

    Los medios contaron la historia de un árbitro que llegó a las puertas del Mundial y, en el último momento, se le impidió participar.

    En medio de una ola de solidaridad, muchos creyeron que uno de los mejores árbitros de África se quedaba fuera del torneo por motivos ajenos al campo.

    Cuando los titulares lo dieron por fuera, todo pareció terminar.

    Pero la historia no había terminado.

  • Un final más que feliz

    En medio de la solidaridad mundial, llegó una noticia inesperada.

    La UEFA designó a Omar Artan para pitar la Supercopa de Europa de 2026 entre el París Saint-Germain y el Aston Villa.

    La UEFA no podía devolverlo al Mundial ni revertir la decisión de las autoridades estadounidenses, pero sí le ofreció otra oportunidad en uno de los mayores escenarios del fútbol mundial.

    De pronto, pasó del ostracismo a los focos.

    Pasó de pitar encuentros secundarios en el Mundial a ser el protagonista en el centro del campo de la Supercopa ante millones de espectadores.

    Pasó de ser un nombre más en el Mundial a protagonista de una historia seguida por la prensa mundial.

  • Más que una simple sentencia

    Nadie sabe qué pensaba Ömer Artan al salir del aeropuerto de Miami, tras ver desvanecerse el sueño de su vida.

    Quizá nadie sepa qué sintió al recibir el nombramiento para dirigir la Supercopa de Europa.

    Pero su historia ya supera lo arbitral.

    Entre una puerta que se cerró en Estados Unidos y otra que se abrió en Europa, nació una historia de decepción y esperanza, de caídas y resurgimientos.

    Así que, cuando Omar Artan pite el inicio de la Supercopa de Europa en Salzburgo el próximo agosto, no será solo un árbitro que dirige un partido entre el París Saint-Germain y el Aston Villa.

    Será el hombre que perdió su sueño a las puertas de un aeropuerto, hasta que esa adversidad, que le hizo llorar y entristeció a toda una nación, se convirtió en el mayor regalo de su carrera y en un símbolo de que algunos sueños no mueren cuando se cierran puertas, sino que a veces nacen allí.

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