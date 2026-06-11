Omar Artan... Cuando la adversidad se convierte en la mayor bendición

Omar Artan nunca perdió un partido; tampoco suspendió pruebas físicas ni fue descalificado por la FIFA por error arbitral.

Su sueño de años se esfumó en una oficina del aeropuerto de Miami.

Allí, con pasaporte, visado y los sueños de una nación, le comunicaron que su viaje al Mundial de 2026 acababa antes de empezar. Horas después subía al avión de vuelta, dejando atrás el torneo por el que había luchado años.

Parecía que el sueño más bonito del fútbol somalí se había roto en una puerta fronteriza.

Pero el fútbol, como siempre, guardaba otro capítulo.

Días después, convertido en símbolo de la injusticia, la UEFA lo designó para la Supercopa de Europa entre el París Saint-Germain y el Aston Villa en Salzburgo.

De un portazo en Estados Unidos a un palco de honor en Europa: así nació una de las historias humanas más impactantes del fútbol en 2026.