Oficial: Robert Lewandowski dejará el Barcelona

El delantero de 37 años ya ha comunicado su decisión a sus compañeros y al cuerpo técnico, y pronunció un emotivo discurso durante un entrenamiento a principios de esta semana, según informa The Athletic. En un mensaje que ha calado hondo en todo el club, describió sus cuatro temporadas con la famosa camiseta como el «capítulo más increíble» de su ilustre carrera profesional.

El sábado lo confirmó en redes, agradeció su paso por el club —donde fue pieza clave del ataque con varios entrenadores— y, pese a ganar otra Liga, considera que es el momento de avanzar mientras el equipo inicia una nueva etapa bajo Hansi Flick.

Escribió: «Tras cuatro años de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la misión cumplida: 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el cariño de los aficionados desde el primer día. Cataluña es mi hogar. Gracias a todos los que he conocido en estos cuatro maravillosos años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Visca el Barça. Visca Catalunya».