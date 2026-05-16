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Oficial: Robert Lewandowski dejará el Barcelona
Una emotiva despedida de los blaugranas
El delantero de 37 años ya ha comunicado su decisión a sus compañeros y al cuerpo técnico, y pronunció un emotivo discurso durante un entrenamiento a principios de esta semana, según informa The Athletic. En un mensaje que ha calado hondo en todo el club, describió sus cuatro temporadas con la famosa camiseta como el «capítulo más increíble» de su ilustre carrera profesional.
El sábado lo confirmó en redes, agradeció su paso por el club —donde fue pieza clave del ataque con varios entrenadores— y, pese a ganar otra Liga, considera que es el momento de avanzar mientras el equipo inicia una nueva etapa bajo Hansi Flick.
Escribió: «Tras cuatro años de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la misión cumplida: 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el cariño de los aficionados desde el primer día. Cataluña es mi hogar. Gracias a todos los que he conocido en estos cuatro maravillosos años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Visca el Barça. Visca Catalunya».
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El legado de un tirador de talla mundial
El veterano polaco deja el Barcelona tras ganarse un lugar en la historia del club. En homenaje a su aportación, el gigante catalán emitió un comunicado: «Robert Lewandowski pondrá fin a su etapa como jugador del FC Barcelona al terminar la temporada. El delantero polaco se marcha tras cuatro cursos con la camiseta blaugrana, habiendo dejado huella con sus goles, su liderazgo y una mentalidad competitiva ejemplar».
Desde su llegada en 2022 por 50 millones de euros, ha marcado 119 goles en 191 partidos y ocupa el puesto 14 de los máximos goleadores del club. En su debut ganó el Trofeo Pichichi y llevó al Barça al título nacional. Además, fue clave en el triplete nacional de la 2024-25, con 42 goles en una sola campaña. En cuatro años sumó siete títulos, entre ellos tres Ligas y tres Supercopas de España, manteniendo intacta su mentalidad ganadora.
Ofertas asombrosas y el interés de Arabia Saudí
El delantero saldrá al mercado de agentes libres y los rumores sobre su futuro alcanzan su pico. Se ha vinculado a la Juventus y a clubes de la MLS, pero el interés más concreto llega desde Oriente Medio. Al-Hilal, gigante de la Liga Profesional Saudí, habría presentado una oferta formal al veterano. El club de Riad ofrecería un salario de unos 90 millones de euros por temporada, cifra sin precedentes. Si se concreta, Lewandowski se reencontraría con Karim Benzema y Kalidou Koulibaly, y podría cerrar su carrera en un ambicioso proyecto asiático.
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Estoy pensando en dar el salto a una categoría inferior
A pesar de la tentación de un contrato millonario en Arabia Saudí, Lewandowski ha insinuado que podría fichar por una liga menos exigente físicamente. Se le ha relacionado con el Chicago Fire de la MLS y, a sus casi 38 años, reconoce que está valorando sus opciones. Tiene aún 51 días de contrato antes de decidir.
«Hay una opción en una liga inferior. Tengo casi 38 años, pero me siento bien físicamente, así que lo considero», admitió. De momento, la atención está en su despedida en el Spotify Camp Nou, donde buscará cerrar con una última clase de gol ante el Real Betis.