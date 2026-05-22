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Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
SID

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Oficial: el Manchester United anuncia una decisión sobre el futuro de Michael Carrick

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M. Carrick

El Manchester United, el club más ganador de Inglaterra, mantiene al entrenador Michael Carrick.

Antes de la última jornada de la Premier League, el club anunció que el exjugador profesional firmó un contrato hasta 2028. «Michael se ha ganado a pulso la oportunidad de seguir al frente de nuestro equipo masculino», declaró el director deportivo, Jason Wilcox.

  • «En los últimos cinco meses, este equipo ha demostrado que puede cumplir con los estándares de resistencia, cohesión y determinación que exigimos», afirmó Carrick. Bajo su mando, el Manchester United ganó 11 de 16 partidos de liga y solo perdió 2. «Ahora debemos seguir adelante juntos, con ambición y un objetivo claro», añadió.

    El técnico de 44 años tomó las riendas del club en enero y, tercero en la tabla, ya aseguró el regreso a la Liga de Campeones tras dos años de ausencia. Como jugador vistió la camiseta de los Red Devils entre 2006 y 2018 y disputó 481 partidos en la máxima categoría inglesa, 316 con el Manchester.

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