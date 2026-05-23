Oficial: David Alaba deja el Real Madrid

Se cierra el telón de la etapa de Alaba en el Real Madrid. Llegó gratis del Bayern en 2021 y, en tres años, se convirtió en clave del equipo, ganando nueve títulos: dos Ligas y dos Champions. El club confirmó el viernes que no renovará su contrato, que acaba pronto, así que buscará nuevo destino.

El presidente Florentino Pérez, que encabezó los homenajes, destacó su aportación al palmarés europeo: «David Alaba se ha ganado el cariño de la afición por su dedicación, su esfuerzo y por una imagen icónica en nuestro camino hacia la 14.ª Copa de Europa, que ahora forma parte de la historia del club. El Real Madrid siempre será su hogar».