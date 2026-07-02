Objetivo de la Premier League: el Barcelona pone a la venta a su estrella

El presidente del Barcelona, Juan Laporta, afirmó tras su toma de posesión que el club debe vender jugadores para fichar nuevos, cumpliendo la regla 1:1 del límite salarial.

Tras las salidas de Marc Casado y Marc-André ter Stegen, la dirección deportiva baraja vender a un defensa.

Según Sport, que cita a CaughtOffside, el defensa francés Jules Koundé es uno de los nombres que suenan en el mercado.

Koundé está cuajando un buen Mundial y despierta el interés de varios clubes de la Premier League, lo que podría abrir la puerta a su marcha si llega una oferta adecuada.

El Barça ha rebajado su precio a 65 millones, cifra atractiva para la Premier.

Chelsea y Liverpool siguen su situación, aunque de momento no hay decisión tomada.