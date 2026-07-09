Novedades sobre Guernier, curiosidades sobre Cissè: Milan, este es el plan de Amorim para los jóvenes

Firmó un contrato de tres años el 23 de junio, aunque todo indicaba que iría al Milan Futuro. Usamos el imperfecto porque Ruben Amorim lo evaluará en la concentración y podría quedarse en el primer equipo. El exjugador del Birmingham actúa de mediapunta por ambas bandas y, al ser de 2007, aún tiene mucho margen de mejora. Lo gestionarán a partes iguales Amorim y el técnico del Futuro, Sergio Navarro.





El club negocia una extensión hasta 2031; Amorim lo evaluará en la pretemporada, mientras Christian Comotto, de regreso del Spezia, también opta por un lugar en la plantilla 2026/2027. La confianza del cuerpo técnico y la directiva es alta, por lo que se rechazaron ofertas de traspaso, incluida la de la Juventus.



