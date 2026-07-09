«Incorporaremos a jugadores que el año pasado no estaban. Si rinden bien y asimilan mis ideas, tendrán su lugar. Evaluaremos a los jóvenes». El entusiasmo de Ruben Amorim es palpable y puede ayudar también en la relación personal con sus jugadores. Este aspecto será clave para las ambiciones de quienes, cerca de cumplir 20 años, buscan un hueco en el equipo rossonero. Algunos, como Alphadjo Cissè, llevan seis meses esperándolo y no han perdido el tiempo: el exjugador del Verona y del Catanzaro se ha entrenado duro por su cuenta las últimas dos semanas para llegar listo a la concentración del lunes 13 de julio. El talentoso jugador de la sub-21 italiana estuvo cuatro meses de baja por una rotura del tendón del muslo derecho. Amorim quiere verlo de cerca para confirmar las buenas referencias que ha recibido. El Milan necesita un comodín ofensivo como él.
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Novedades sobre Guernier, curiosidades sobre Cissè: Milan, este es el plan de Amorim para los jóvenes
Confirmación para Comotto y sorpresa de Gernier.
Firmó un contrato de tres años el 23 de junio, aunque todo indicaba que iría al Milan Futuro. Usamos el imperfecto porque Ruben Amorim lo evaluará en la concentración y podría quedarse en el primer equipo. El exjugador del Birmingham actúa de mediapunta por ambas bandas y, al ser de 2007, aún tiene mucho margen de mejora. Lo gestionarán a partes iguales Amorim y el técnico del Futuro, Sergio Navarro.
El club negocia una extensión hasta 2031; Amorim lo evaluará en la pretemporada, mientras Christian Comotto, de regreso del Spezia, también opta por un lugar en la plantilla 2026/2027. La confianza del cuerpo técnico y la directiva es alta, por lo que se rechazaron ofertas de traspaso, incluida la de la Juventus.
CAMARDA EN SUSPENSO
De un talento puro a otro, Camarda está a punto de renovar su contrato hasta 2031. En la rueda de prensa de Amorim no se mencionó al delantero nacido en 2008: ¿olvido o señal de lo que viene? Por ahora, lo más probable es una nueva cesión junto a la prórroga del acuerdo, que vence en 2028.
LAS SORPRESAS
Yahya Idrissi, nacido en 2007 y fichado en enero del Chelsea, puede ser la sorpresa de esta fase y debutar con el primer equipo junto a Cheveyo Balentien. También destaca un Andrej Kostic motivado y listo para su nueva aventura en el Milan. El objetivo es equilibrar el Milan Futuro y el primer equipo.
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