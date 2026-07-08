Noruega, diezmada por un virus: alarma de cara al partido contra Inglaterra

Antes delos cuartos de final del Mundial contra Inglaterra, un virus ha afectado a lamitad dela selección noruega, causando tos, fiebre, cansancio y dolor de estómago. Parte del plantel está fuera de combate, admite el seleccionador Stale Solbakken: «Varios jugadores tienen tos y la voz un poco ronca», explica el entrenador de Noruega.





El propio Solbakken sufre una fuerte gripe; tras la histórica victoria ante Brasil en octavos, ni siquiera la celebró: «Dejé que el cuerpo técnico festejara. Estaba muy cansado: me fui a la cama, volví a ver el partido y respondí algunos mensajes. Dormí muy poco y mal».







