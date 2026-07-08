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Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Noruega, diezmada por un virus: alarma de cara al partido contra Inglaterra

Noruega
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De cara a los cuartos de final del Mundial, la selección noruega debe superar la tos.

Antes delos cuartos de final del Mundial contra Inglaterra, un virus ha afectado a lamitad dela selección noruega, causando tos, fiebre, cansancio y dolor de estómago. Parte del plantel está fuera de combate, admite el seleccionador Stale Solbakken: «Varios jugadores tienen tos y la voz un poco ronca», explica el entrenador de Noruega.


El propio Solbakken sufre una fuerte gripe; tras la histórica victoria ante Brasil en octavos, ni siquiera la celebró: «Dejé que el cuerpo técnico festejara. Estaba muy cansado: me fui a la cama, volví a ver el partido y respondí algunos mensajes. Dormí muy poco y mal».



  • Según «La Repubblica», Marcus Holmgren Pedersen, lateral del Torino, y el delantero Jorgen Strand Larsen se perdieron el partido contra Brasil por fiebre. Solbakken culpa al aire acondicionado, los aeropuertos y los vestuarios: «Con tantos desplazamientos, es normal que pase». Somos más de cincuenta personas y hemos viajado mucho».


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