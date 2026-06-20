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«No soy un mago»... ¿Probará Túnez la copa del «Renard Noir»?

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Al «Zorro francés» le espera una misión complicada

En su primera rueda de prensa como seleccionador de Túnez, antes del partido contra Japón en el Mundial 2026, el francés Hervé Renard afirmó: «No soy unmago, en el fútbol no hay magia».

Parece lógico, pues asumió el cargo en circunstancias excepcionales, tras la destitución del anterior cuerpo técnico después de la primera jornada.

Sin embargo, estas palabras recuerdan su reciente paso por Arabia Saudí, donde lanzó un mensaje similar al inicio de su segundo mandato, el cual terminó lejos de las ambiciones.

Entre los recuerdos de Arabia Saudí y las esperanzas de Túnez, surge una pregunta: ¿se topará Renard con un escenario similar o logrará cambiar el desenlace?

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    Una frase que se repite... y los recuerdos vuelven

    La frase «No soy un mago» no era nueva para los seguidores del fútbol árabe, pues Renard ya la usó al regresar al banquillo de Arabia Saudí. Entonces advirtió que el cambio no sería inmediato.

    Sin embargo, la afición saudí no se tranquilizó: la selección cayó en resultados y juego, y no mostró identidad pese a contar con jugadores que antes habían logrado buenos resultados.

    Con el tiempo crecieron las críticas hacia el técnico francés, no solo por los resultados, sino también por la falta de evolución y la ausencia de un proyecto claro que devolviera a los Verdes a la competitividad.

    Por eso, que ahora repita la misma frase con Túnez reaviva las comparaciones, pues vuelve a encontrarse con circunstancias complicadas y una gran presión desde el primer día.

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    Arabia Saudí... Un segundo viaje que terminó en una gran decepción

    El primer mandato de Renard al frente de la selección saudí le valió un gran prestigio entre la afición, pero el segundo fue muy distinto.

    La selección saudí mostró altibajos y encadenó malos resultados que hicieron dudar de la capacidad del técnico para repetir sus logros.

    La crisis no afectó solo a los resultados, sino también al juego: los Verdes parecían carecer de identidad, y cambiaban de estilo sin encontrar su personalidad.

    Ante este retroceso, la Federación Saudí lo destituyó un mes y medio antes del Mundial, reflejando el gran descontento por un balance muy por debajo de las expectativas.

  • ¿Es diferente la situación en Túnez?

    A pesar de las comparaciones, la situación de la selección tunecina es diferente. Frinard asumió el cargo durante el torneo, por lo que dispone de menos tiempo que en un proyecto de preparación habitual.

    Esta circunstancia aumenta la presión sobre él: la afición tunecina exige soluciones rápidas que mantengan al equipo en la pelea.

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    El seleccionador francés sabe que su éxito o fracaso se jugará en pocos partidos, pues el Mundial no da tiempo para correcciones a largo plazo.

    Por eso, su frase «no soy un mago» suena lógica, pero preocupa a una afición que aún recuerda la experiencia saudí, que empezó con promesas parecidas y terminó en decepción.

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