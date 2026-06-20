«No soy un mago»... ¿Probará Túnez la copa del «Renard Noir»?

En su primera rueda de prensa como seleccionador de Túnez, antes del partido contra Japón en el Mundial 2026, el francés Hervé Renard afirmó: «No soy unmago, en el fútbol no hay magia».

Parece lógico, pues asumió el cargo en circunstancias excepcionales, tras la destitución del anterior cuerpo técnico después de la primera jornada.

Sin embargo, estas palabras recuerdan su reciente paso por Arabia Saudí, donde lanzó un mensaje similar al inicio de su segundo mandato, el cual terminó lejos de las ambiciones.

Entre los recuerdos de Arabia Saudí y las esperanzas de Túnez, surge una pregunta: ¿se topará Renard con un escenario similar o logrará cambiar el desenlace?