SPALLETTI

"Me encuentro bien, yo nunca había trabajado con el míster. En el fútbol, a estas alturas, tenemos personas, amigos míos que nos conocen a todos, todos te comentan: “Mira, él es así”. Pero te digo la verdad, el impacto ha sido muy positivo, de una conciencia y una experiencia de las que no hace falta hablar. Ha sido un impacto realmente muy positivo"





DE LA JUVENTUS GANADORA 'SUYA' (Neto jugó con la Juventus de 2015 a 2017) A LA DE HOY:

"Al final son las dinámicas, las dinámicas del fútbol, los contextos, y al final hay que trabajar sobre lo que es el momento. Los equipos, los jugadores, son jugadores realmente fuertes, de una capacidad y una calidad verdaderamente importantes. Desde mi punto de vista, se puede llegar y encontrar resultados a los que la Juventus está acostumbrada. Los contextos por los que han pasado durante este tiempo son cosas que suceden. Al final todos quieren ganar, no solo la Juventus, pero según yo se pueden hacer de verdad cosas importantes".





¿CUÁNDO AL CAMPO?

"Mira, yo, como he dicho, estoy a disposición para ayudar de la manera en que me necesiten. Esta semana me ha servido más para meter esta carga, para hacer de menos a más, sentir el cuerpo, el impacto, el viaje, el cambio horario. Según yo, desde el martes estamos juntos, integrados con el equipo, para poder preparar la semana. Luego las decisiones las toma el club y el míster, pero yo estoy a disposición para poder ayudar y para estar a disposición de todos los jugadores aquí en Italia".







