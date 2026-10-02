Norberto Neto, portero brasileño de 1989 que acaba de regresar a la Juventus para sustituir al lesionado Kamil Grabara, habló con la prensa al margen del amistoso de hoy de la Juventus ante la Cremonese en la Continassa. Estas son sus declaraciones más significativas, recogidas por TuttoJuve.com:
LA LLAMADA DE LA JUVENTUS
"La verdad es que, gracias a Dios, estaba en una situación en la que estaba disfrutando de mi vida con mi familia, en la que tenía que encontrar tiempo para mí mismo, y conseguí sacar tiempo para mí. La verdad es que recibí la noticia, estaba viendo la Copa Davis en Brasil-Suiza, y empecé a pensarlo otra vez. Cuando existe la posibilidad de volver a un lugar, a un lugar que conoces bien, sin duda necesitas menos tiempo para adaptarte".