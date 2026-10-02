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Neto JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Neto se había retirado: «Cuando me llamó la Juventus, estaba viendo la Copa Davis»

Juventus
N. Neto
Serie A

Habla el portero brasileño, que ha vuelto a la Juventus nueve años después

Norberto Neto, portero brasileño de 1989 que acaba de regresar a la Juventus para sustituir al lesionado Kamil Grabara, habló con la prensa al margen del amistoso de hoy de la Juventus ante la Cremonese en la Continassa. Estas son sus declaraciones más significativas, recogidas por TuttoJuve.com:


LA LLAMADA DE LA JUVENTUS

"La verdad es que, gracias a Dios, estaba en una situación en la que estaba disfrutando de mi vida con mi familia, en la que tenía que encontrar tiempo para mí mismo, y conseguí sacar tiempo para mí. La verdad es que recibí la noticia, estaba viendo la Copa Davis en Brasil-Suiza, y empecé a pensarlo otra vez. Cuando existe la posibilidad de volver a un lugar, a un lugar que conoces bien, sin duda necesitas menos tiempo para adaptarte".


  • SPALLETTI

    "Me encuentro bien, yo nunca había trabajado con el míster. En el fútbol, a estas alturas, tenemos personas, amigos míos que nos conocen a todos, todos te comentan: “Mira, él es así”. Pero te digo la verdad, el impacto ha sido muy positivo, de una conciencia y una experiencia de las que no hace falta hablar. Ha sido un impacto realmente muy positivo"


    DE LA JUVENTUS GANADORA 'SUYA' (Neto jugó con la Juventus de 2015 a 2017) A LA DE HOY:

    "Al final son las dinámicas, las dinámicas del fútbol, los contextos, y al final hay que trabajar sobre lo que es el momento. Los equipos, los jugadores, son jugadores realmente fuertes, de una capacidad y una calidad verdaderamente importantes. Desde mi punto de vista, se puede llegar y encontrar resultados a los que la Juventus está acostumbrada. Los contextos por los que han pasado durante este tiempo son cosas que suceden. Al final todos quieren ganar, no solo la Juventus, pero según yo se pueden hacer de verdad cosas importantes".


    ¿CUÁNDO AL CAMPO?

    "Mira, yo, como he dicho, estoy a disposición para ayudar de la manera en que me necesiten. Esta semana me ha servido más para meter esta carga, para hacer de menos a más, sentir el cuerpo, el impacto, el viaje, el cambio horario. Según yo, desde el martes estamos juntos, integrados con el equipo, para poder preparar la semana. Luego las decisiones las toma el club y el míster, pero yo estoy a disposición para poder ayudar y para estar a disposición de todos los jugadores aquí en Italia".



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