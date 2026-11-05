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Emanuele Tramacere
Traducido por

Napoli: Conceicao también es una opción si se cae lo de Allegri

SSC Nápoles
S. Conceicao
M. Allegri
S. Pioli

El club se concentrará y el partido contra la Lazio será decisivo para el futuro del entrenador.

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La bomba en el vestuario del Napoli ha estallado oficialmente y el próximo partido contra la Lazio, previsto para el domingo 8 de noviembre a las 12:30 en el estadio Maradona, será decisivo para este proyecto deportivo, cuya dirección se confió en verano a Massimiliano Allegri.

El entrenador de Livorno está, como es lógico, bajo la lupa y, si fracasa y cae a 17 puntos del líder, su destitución podría ser inevitable. Pero ¿quién ocupará su lugar? Entre los candidatos, cobra fuerza el nombre de Sergio Conceicao.

  • VESTUARIO DIVIDIDO Y NUEVA MINICONCENTRACIÓN

    El vestuario del Napoli es un auténtico polvorín y lo ocurrido durante y después de la derrota ante el Porto lo confirma. Primero, la discusión entre De Bruyne y Lucca en el campo, donde ambos se mandaron literalmente a la mierda.

    Después, Politano, enviado a hablar ante los micrófonos, se quejó de que los extranjeros nunca hablan. Luego McTominay compareció tras él e invitó a todos a irse a casa a reflexionar.

    Allegri no ha confirmado la concentración para hoy, pero el equipo será citado mañana a las 12:30 y permanecerá concentrado hasta el final del partido contra la Lazio.

  • A DE LAURENTIIS LE GUSTA CONCEIÇÃO

    Según informa Footmercato, si Allegri vuelve a fracasar y sufre otra dura derrota, De Laurentiis procederá a destituirlo (una decisión que también tendrá un elevado coste económico).

    Para sustituirlo, además de Stefano Pioli, que en numerosas ocasiones ha acudido a Nápoles para seguir al equipo desde la grada, también está Sergio Conceicao que, y no es la primera vez, mantiene una excelente relación con De Laurentiis.

    El entrenador portugués no tiene contrato, ha ganado mucho dinero en Arabia, conoce bien Italia y la Serie A y, sobre todo, acaba de rechazar el contrato que le ofreció el Fenerbahce porque busca un club de primer nivel en una de las cinco grandes ligas europeas.

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