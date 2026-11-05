La bomba en el vestuario del Napoli ha estallado oficialmente y el próximo partido contra la Lazio, previsto para el domingo 8 de noviembre a las 12:30 en el estadio Maradona, será decisivo para este proyecto deportivo, cuya dirección se confió en verano a Massimiliano Allegri.
El entrenador de Livorno está, como es lógico, bajo la lupa y, si fracasa y cae a 17 puntos del líder, su destitución podría ser inevitable. Pero ¿quién ocupará su lugar? Entre los candidatos, cobra fuerza el nombre de Sergio Conceicao.