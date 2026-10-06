A través del parte del entrenamiento previsto para hoy en Castel Volturno, el Napoli ha confirmado no solo la presencia de Giovane, Meret y Spinazzola con el grupo, sino también la larga baja de Vergara. Las pruebas han certificado, de hecho, la presencia de una lesión de grado medio en el músculo sóleo.





"Antonio Vergara, lesionado durante el transcurso del partido de la Nations League entre Italia y Turquía, se ha sometido hoy a pruebas instrumentales en el Pineta Grande Hospital que han evidenciado una lesión por distracción de grado medio en el sóleo derecho. El futbolista del Napoli ya ha iniciado el proceso de rehabilitación"