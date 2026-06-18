Nápoles, interés por Molina: se baraja un intercambio con el Atlético de Madrid

Nahuel Molina, con contrato hasta 2027 y valorado en 15 millones, interesa al Nápoles para reforzar la banda derecha. El lateral argentino del Atlético de Madrid, nacido en 1998, lleva tiempo llamando la atención de Massimiliano Allegri por su experiencia internacional, su empuje ofensivo y su conocimiento de la Serie A, adquirido en el Udinese, hasta tal punto que el próximo entrenador de los napolitanos ya habría querido fichar a Molina cuando estaba en la Juventus.





Conocido como «El Galgo» por su velocidad, puede actuar como lateral o extremo. Tras brillar en el Udinese con 10 goles y 10 asistencias en dos cursos, ha consolidado su experiencia en el Atlético de Madrid.