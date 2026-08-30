El Como no falla, el Napoli sí. La lectura de la victoria de Fabregas sobre Allegri pasa por dos episodios que conviene subrayar: los errores de Olivera en el gol inicial de Baturina y el cortocircuito entre Rrahmani y Anguissa en el segundo de Baturina. En medio había quedado la acción aislada de Hojlund. Al final, casi media hora de asedio del Napoli, con un par de ocasiones malogradas por imprecisión o fuera de juego. Pero aunque la crónica del partido le deja más de un motivo de arrepentimiento al Napoli, hay que decirlo, y subrayarlo, que el Como siempre dio la impresión de tener seguridad en sí mismo y estuvo atento a gestionar la fase defensiva con una posesión de balón muy refinada y organizada.







