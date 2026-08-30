El Como no falla, el Napoli sí. La lectura de la victoria de Fabregas sobre Allegri pasa por dos episodios que conviene subrayar: los errores de Olivera en el gol inicial de Baturina y el cortocircuito entre Rrahmani y Anguissa en el segundo de Baturina. En medio había quedado la acción aislada de Hojlund. Al final, casi media hora de asedio del Napoli, con un par de ocasiones malogradas por imprecisión o fuera de juego. Pero aunque la crónica del partido le deja más de un motivo de arrepentimiento al Napoli, hay que decirlo, y subrayarlo, que el Como siempre dio la impresión de tener seguridad en sí mismo y estuvo atento a gestionar la fase defensiva con una posesión de balón muy refinada y organizada.
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Nápoles, hay poco por lo que estar alegres: el Como gana con mérito, ahora Inter y Arsenal
Nápoles, hay poco para estar alegre: el Como gana con merecimiento, ahora Inter y Arsenal
Un poco de comentarios sobre los individuales. Aquí van. Meret, sin culpa en los dos goles encajados en el mismo agujero junto al palo, al igual que el capitán Di Lorenzo, menos implicado que sus compañeros de línea en los errores del primer tiempo. Eso sí: Rrahmani y Anguissa cargan con la responsabilidad del segundo gol del Como, Olivera con la del primero. Especificando los errores: el defensa uruguayo mostró una salida a destiempo y sin sentido sobre Diao; el resto llegó a partir de una salida desde atrás exhibida con una superficialidad culpable por dos de los jugadores más expertos.
También en el centro del campo, Anguissa no brilló (eufemismo). Pausado y torpe, es decir, irreconocible al margen del crucial error defensivo en el 1-2. Superado por los centrocampistas de toque de Fàbregas, también Lobotka corrió y pasó a menudo en vano, aunque siguió liderando con obstinación el asalto final. Tampoco McTominay logró desmarcarse de la grisura del centro del campo, donde Politano se sacrificó hacia delante (y también hacia atrás), sin llegar nunca a profundizar. Más chispeante Noa Lang en el otro lado, al menos en el arranque. Y Hojlund, todavía no del todo involucrado, aun así no desaprovechó las ocasiones que tuvo, hasta el punto de fabricar y culminar el espléndido disparo raso del momentáneo 1-1.
En la segunda parte, los cambios aportaron mucho, pero no lo suficiente como para resultar decisivos como en Génova. De Bruyne volvió a ser el más lúcido y peligroso, hasta el punto de hacer lamentar que solo jugara media hora. En la banda izquierda, Spinazzola y Alisson incidieron relativamente, mientras que Neres y Lucca lo intentaron solo en el asedio final. Cuando ya era demasiado tarde y el Como se cerró hasta celebrar la victoria.
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El Napoli pasa página, también porque no puede hacer otra cosa. Pero mira con preocupación al calendario. La próxima será en San Siro ante el Inter, la primera en Champions contra el Arsenal en el “Maradona”. Es decir, los equipos campeones de Italia y de Inglaterra. Como se dice en ciertos casos: habrá poco de qué estar… alegre
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