Tras el inesperado sufrimiento en octavos contra Cabo Verde, Argentina, liderada por Leo Messi, busca en Atlanta un lugar entre los ocho mejores del Mundial. Su rival será Egipto, de Mohamed Salah, que eliminó a Australia en los penaltis.
(C)Getty images
Traducido por
Mundial 2026, Argentina-Egipto EN VIVO
GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS
EL MARCADOR
ARGENTINA-EGIPTO
GOLES:
ARGENTINA (4-4-2): E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Nico González; Messi, Álvarez. DT: Scaloni
EGIPTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Lasheen, Ateya; Ashour, Salah, Marmoush; Ziko. Entrenador: Hassam
Árbitro: Letexier
Amonestados: –
Expulsados: –
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