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messi salah(C)Getty images

Traducido por

Mundial 2026, Argentina-Egipto EN VIVO

Argentina vs Egipto
World Cup
Argentina
Egipto

Sigue en directo el ARGENTINA-EGIPTO, partido de octavos de final

Tras el inesperado sufrimiento en octavos contra Cabo Verde, Argentina, liderada por Leo Messi, busca en Atlanta un lugar entre los ocho mejores del Mundial. Su rival será Egipto, de Mohamed Salah, que eliminó a Australia en los penaltis.




  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS


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  • EL MARCADOR

    ARGENTINA-EGIPTO


    GOLES:


    ARGENTINA (4-4-2): E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Nico González; Messi, Álvarez. DT: Scaloni

    EGIPTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Lasheen, Ateya; Ashour, Salah, Marmoush; Ziko. Entrenador: Hassam


    Árbitro: Letexier


    Amonestados: –

    Expulsados: –

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