Mourinho: «No voy a cometer una “masacre” en el Real Madrid»

José Mourinho, técnico del Real Madrid, ha desmentido la supuesta venta masiva de estrellas este verano.

En una entrevista con Adibayo Akinfinwa para el pódcast «Beast Mode On Podcast», el técnico reiteró que quiere conservar a sus estrellas y construir un plantel unido.

Goal publicó la entrevista, en la que el técnico respondió a las informaciones que le atribuían la intención de desprenderse de varios jugadores tras las crisis del vestuario la temporada pasada.

Mourinho asumirá oficialmente sus funciones a principios del mes que viene, tras firmar un contrato de tres años y regresar al Santiago Bernabéu.

Aun así, su labor no será fácil: el equipo acabó las dos últimas temporadas sin títulos.