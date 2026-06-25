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Jose Mourinho Beast Mode On PodcastBeast Mode On Podcast

Traducido por

Mourinho: «No voy a cometer una “masacre” en el Real Madrid»

Primera División
J. Mourinho
Real Madrid
España

José Mourinho, técnico del Real Madrid, ha desmentido la supuesta venta masiva de estrellas este verano.

En una entrevista con Adibayo Akinfinwa para el pódcast «Beast Mode On Podcast», el técnico reiteró que quiere conservar a sus estrellas y construir un plantel unido. 

Goal publicó la entrevista, en la que el técnico respondió a las informaciones que le atribuían la intención de desprenderse de varios jugadores tras las crisis del vestuario la temporada pasada.

Mourinho asumirá oficialmente sus funciones a principios del mes que viene, tras firmar un contrato de tres años y regresar al Santiago Bernabéu.

Aun así, su labor no será fácil: el equipo acabó las dos últimas temporadas sin títulos.

  • Intento evitar que se repitan los problemas del vestuario del Real Madrid

    Tras su nombramiento, la prensa española informó que Mourinho planeaba cambios radicales en la plantilla, como la venta de seis estrellas.

    En una entrevista con Adibayo Akinfinwa en el pódcast «Beast Mode On Podcast», Mourinho respondió a esos rumores.

    El técnico portugués afirmó: «No deberíamos hablar del Real Madrid, pero puedo comentar un pequeño detalle. He leído que se decía que Mourinho vendría aquí y descartaría a algunos de los grandes jugadores porque habían tenido problemas durante la temporada. No, eso no es cierto».

    Y añadió: «Quiero a esos jugadores. Quiero a los mejores. Ahora debo construir un equipo y evitar los problemas que, según leí, hubo en temporadas anteriores».

    Y concluyó: «Si tienes problemas con jugadores normales, eso sí que es un gran problema. Los grandes jugadores siguen siendo grandes jugadores».

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    Siempre busco al jugador ideal

    Mourinho dirige un equipo lleno de estrellas y ya fichó a Mark Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

    Al preguntarle qué cualidades busca en un futbolista, respondió: «Las cualidades. A veces dicen que un jugador tiene gran calidad, pero no está en buena forma física; entonces, no es un buen jugador».

    Y añadió: «De otro dicen que tiene gran potencial, pero no es constante: a veces brilla y otras decae. Tampoco es un gran jugador».

    Mourinho definió al jugador ideal: «El gran jugador lo tiene todo: calidad técnica, fuerza física, solidez mental y espíritu de equipo. Ese es el futbolista que busco».

    A veces tienes muchos así en la plantilla y entonces es el paraíso; otras veces hay menos y el trabajo se complica».

    Y concluyó: «Siempre he creído que una de las cualidades más importantes de un entrenador es su capacidad para guiar a los jugadores y hacer que sigan el rumbo que él desea».