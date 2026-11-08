Mourinho logra lo que otros no pudieron: ¿qué ha cambiado en el Real Madrid?

José Mourinho logró devolver al Real Madrid a la senda competitiva, después de imponer decisiones difíciles dentro del vestuario, un paso que, según el comunicador español Nacho Peña, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa no pudieron ejecutar, por motivos distintos.

Peña elogió al entrenador del Real Madrid tras la victoria sobre el Valencia en el estadio de Mestalla, y afirmó que el mayor mérito del cambio que ha experimentado el equipo corresponde al técnico portugués, quien ha sabido controlar el vestuario y gestionar a las estrellas gracias a su experiencia, su astucia y su capacidad para tomar las decisiones adecuadas.

El Real Madrid ascendió al segundo puesto de la clasificación de LaLiga tras vencer ayer al Valencia por 3-0 en la jornada 12, igualando al líder Barcelona con 30 puntos, lo que pone presión sobre el conjunto catalán antes de su esperado enfrentamiento de esta noche, en la misma jornada, ante el Atlético de Madrid (28 puntos).

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