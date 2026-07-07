Alejandro Camano, agente de Mario Gila, negocia su fichaje: ayer presentó la oferta del AC Milan a la Lazio en Roma y esta mañana se reunió en Casa Milan con Bobby Gardiner y Hendrik Almstadt. También se habla del futuro de Víctor Valdenpeñas, defensa versátil del Real Madrid nacido en 2006.





Camano declaró a la prensa: «¿Cómo ha ido la reunión? Como siempre, todas las reuniones con los clubes italianos son muy buenas».

Sobre la llegadadeGila al Milan, añadió: «Hay varios nombres y negociaciones en curso; estamos trabajando».