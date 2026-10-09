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Milan, surge la opción Ayari: el centrocampista sueco termina contrato con el Brighton

AC Milán

El Milan piensa de cara al futuro en caso de que la de Modric fuera la última temporada: no solo está Scott, en la lista también figura Ayari, del Brighton

Modric sigue regalando alegrías futbolísticas incluso a los 41 años, pero no puede ser considerado eterno. El Milan debe mirar a un futuro también sin la luz de la leyenda croata y es normal que empiece a pensar en soluciones alternativas para su futuro. En este momento, en lo más alto de la lista está el jugador nacido en 2003 Alex Scott del Bournemouth, debutante con Inglaterra (precisamente contra Modric) hace unos días. Un obstáculo nada menor para llegar al centrocampista inglés es la alta valoración que hace de él el club inglés: se habla de una cifra de entre 60 y 70 millones de libras. Con estas cifras, difícilmente el club rossonero puede abrir una negociación.


Distinto es el caso del talentoso centrocampista sueco, pero de origen tunecino, Yasin Ayari, otro 2003 de la Premier, del Brighton: las Seagulls aún no han encontrado un acuerdo para renovar el contrato que expira en 2027, aunque las negociaciones siguen adelante.

  • EL MUNDIAL COMO TRAMPOLÍN DE LANZAMIENTO

    La temporada 2025/2026 ha sido sin duda importante para Ayari: la gran campaña con el Brighton y un Mundial como protagonista jugado con Suecia. El doblete marcado ante su Túnez fue la representación del plato fuerte de su repertorio: Yasin golpea magníficamente a portería y también es muy bueno a la hora de crearse el espacio para chutar. Su principal cualidad es la capacidad de moverse entre líneas, combinando dinamismo y técnica. Sabe jugar en espacios reducidos, superar al hombre y acompañar la acción ofensiva, sin renunciar al trabajo en fase sin balón. Puede jugar tanto de mediocentro por delante de la defensa como de mediapunta, una característica que lo hace aún más apetecible para el fútbol de Amorim.



  • El Milan observa un posible gran golpe a coste cero

    El pasado verano la Roma, por petición expresa de Gasperini, se había movido de forma concreta por Ayari, aunque se echó atrás ante la petición de 45 millones de euros del Brighton. Ahora todo es muy diferente: el Brighton presiona para la renovación, pero en caso de que no haya acuerdo, Ayari quedará libre en el mercado el próximo verano. Con el AC Milan observando la situación con gran atención desde hace varias semanas.

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