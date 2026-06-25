El Milan cambia de objetivo en su búsqueda de un delantero: Gonçalo Ramos. Hoy ha habido primeros contactos con el PSG, dueño del pase del portugués de 2004, valorado en unos 40 millones de euros, y el «Diavolo» ya hizo su primera oferta oficial.
Traducido por
Milán presenta oferta oficial por Gonçalo Ramos: será el ‘9’ de Amorim
EL 9 POR AMOR
El Milan se mueve con decisión en el mercado: mantiene conversaciones frecuentes con el agente Jorge Mendes. La primera opción para la delantera es una petición explícita del nuevo entrenador, Rubén Amorim, quien lo ve como el delantero ideal para su 3-4-2-1.
OFERTA OFICIAL
El Milan negocia con el PSG para fichar al delantero, su prioridad. Ramos y su agente ya conversan sobre condiciones personales, aunque otros clubes también lo siguen.
LAS CARACTERÍSTICAS DE RAMOS
Ramos es el nueve ideal: desmarques de profundidad y apoyo, capacidad para ganar posesiones y acelerar las jugadas. Su intensidad, sus líneas cortas y su trabajo sin balón encajan a la perfección con Amorim, que no quiere un nueve que espere el balón.
EL ASPECTO ECONÓMICO
El PSG ha invertido 65 millones de euros en 2024, no vende barato y protege el valor de su ficha. Se habla de soluciones creativas: cesión con opción de compra o pago aplazado. Son hipótesis, no hechos. Su salario ronda los 3 millones de euros.
LA IDEA DEL MILÁN
Ramos está a gusto en el PSG por el ambiente, pero quiere más minutos: este año apenas ha sido titular, y aun así ha marcado 12 goles. Amorim, en sus primeras charlas con la directiva del Milan, lo señaló como prioridad por su estilo de juego. La idea sería aplazar la compra definitiva hasta 2027 mediante una cesión con opción o obligación condicionada, para amortizar costes. Estas opciones ya se barajaron en los contactos con Mendes entre marzo y abril pasados.