Milán presenta oferta oficial por Gonçalo Ramos: será el ‘9’ de Amorim

Ramos está a gusto en el PSG por el ambiente, pero quiere más minutos: este año apenas ha sido titular, y aun así ha marcado 12 goles. Amorim, en sus primeras charlas con la directiva del Milan, lo señaló como prioridad por su estilo de juego. La idea sería aplazar la compra definitiva hasta 2027 mediante una cesión con opción o obligación condicionada, para amortizar costes. Estas opciones ya se barajaron en los contactos con Mendes entre marzo y abril pasados.