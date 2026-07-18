Milán, llega el momento de las salidas: la cifra mínima para evitar pérdidas con los jugadores que sobran

El mercado del Milan gira en torno a Rafael Leão: el delantero portugués quiere marcharse y el club busca unos 60 millones de euros. Su valor contable es de 11,212 millones.





Además, están cerca de salir los dos futbolistas ingleses, seguidos por varios clubes de la Premier League: Tomori figura por 5,651 millones y Loftus-Cheek por 4,844 millones.





Fofana quiere quedarse y convencer a Amorim, pero el club ha dejado claro a su agente que está en el mercado: piden 25 millones, aunque la cifra mínima para no tener pérdidas es de 13 millones.





En cambio, resulta más difícil encontrar a alguien que garantice al menos 20 millones —el peso residual en el balance— por SantiagoGiménez: es probable que se marche cedido con opción de compra obligatoria.